Энергоэффективность по-украински: что надо сделать в первую очередь

Сейчас вопрос номер один в Украине – каким образом можно быстро и эффективно научиться использовать имеющиеся энергетические ресурсы. И именно внедрение энергоэффективных мероприятий будет способствовать снижению платежек на коммунальные услуги и повысит конкурентоспособность экономики. О конкретных мерах, которые будут реализованы в Украине, стимулах для развития, а также, как правильно провести экологизацию украинской энергетики – в интервью OBOZREVATEL с заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Рябчиным

– Давайте поговорим об энергоэффективности. Алексей, скажите, почему вы возглавили это направление в Министерстве?

– Меня лично позвал министр Алексей Оржель, с которым мы сотрудничали на площадке комитета ТЭК Верховной Рады. Тогда вместе продвигали инициативы по развитию зеленой генерации, а сейчас вместе развиваем энергоэффективный сектор. Моя задача от Министра – построить систему энергоэффективности, которая есть в мире, и которая должна быть в Украине. Поверьте, это сложнейший и фантастический вызов. А если лично обо мне – работаю 15 лет в сфере энергоэффективности. Начинал в бизнесе, написал диссертацию на "зеленую" тематику, учился за границей, работал председателем комитета по энергоэффективности и энергосбережению в Верховной Раде и вот теперь - реализую себя в исполнительной власти. Ранее ни в Министерстве энергетики и угольной промышленности, ни в Министерстве экологии не было даже отдела, который был связан с энергоэффективностью. Сейчас лишь несколько непрофильных специалистов Минекоенерго работают у нас над формированием политики в сфере энергоэффективности. Есть еще Госэнергоэффективности, но у них функция реализации политики. Очень скоро будет создаваться Директорат, где откроем 21 вакансию. Призываю – работайте с нами. Мы ждем специалистов со знаниями энергоэффективности в промышленности, энергетике, транспорте, и которые знают государственные программы стимулирования. Скоро - будут конкурсы и, надеюсь, за 45 дней – у нас будет очень мощная команда, которая реализует амбициозные задачи.

– А какова ситуация с показателями по энергоэффективности в Украине, если сравнить с мировыми?

– Это неприятные цифры. К сожалению, когда ты смотришь на данные Global Energy Statistical Yearbook 2019 (энергоемкость ВВП) – видим, что Украина одна из худших стран, то есть для выработки 1 единицы ВВП, мы тратим ресурсов намного больше, чем другие страны. Эту ситуацию надо изменить. Мы хотим, чтобы энергоэффективность стала нашей национальной идеей. Ведь каждый невыработанный кВт час, каждая невыработанная гигакалория и другие виды непотребленной энергии - это лучший показатель уменьшения влияния на окружающую среду. Более того, внедрение энергоэффективных мероприятий способствует снижению платежек и повышению конкурентоспособности экономики.

– А как? Какие задачи поставлены перед вами?

– Они четко указаны в программе правительства. Правительство создало даже сайт https://program.kmu.gov.ua/. В Министерстве каждый заместитель министра отвечает за конкретную цель. Я отвечаю за цель 9.1. "Меньшее количество украинцев находится за чертой энергетической бедности и повышен уровень энергоэффективности экономики". То есть энергоэффективность должна решить 2 основные проблемы: помочь в преодолении энергетической бедности населения и повысить развитие нашей экономики. Ну, а глобально, мы хотим достичь такой цели – украинские потребители и бизнес должны платить справедливую цену за качественный энергетический продукт. Мы стараемся структурировать работу и руководить министерством так, как это делают в европейских странах. В программе четко расписаны наши задачи и указано, что должно быть сделано. По сути, это настоящие KPI, по которым будет оценена наша работа. И поверьте, мы все хотим сделать и показать другой подход в отличие от предыдущего правительства – сделали программу, приняли в Раде, а затем формально отчитались на одном комитете и все. У нас есть сайт, где все расписано и указано – пожалуйста, заходите, читайте и контролируйте нашу работу. Вот например: 25% домохозяйств является энергетически бедными и тратят более 20% совокупного дохода на коммунальные услуги, а также энергоемкость ВВП при постоянном паритете покупательной способности Украины является наименее энергоэффективной страной в мире. И вот написано, что мы будем делать – уменьшение энергопотребления населения за счет внедрения энергоэффективных мероприятий, увеличение информированности населения, повышение эффективности генерации, транспортировки и потребления энергии, выявление возможности сокращения энергопотребления предприятий, расширение доступа для финансирования, уменьшение количества неэнергоефективного оборудования, повышение уровня энергоэффективности транспорта ...

Алексей Рябчин фейсбук

– Осведомленность населения – это очень важно! В Англии вы получите платежки, где указано, что можно сделать для экономии. Но там есть конкуренция, британцы могут выбрать различные тарифные планы от различных провайдеров ...

– Но и мы не стоим на месте. Сам помню, когда учился в Великобритании выбрал тариф на 1 цент дешевле, потому что мне присылали не бумажный счет, а высылали его в интернете. И в их платежках есть полная информация – контакты, ссылки на программы термомодернизации домов или замены энергосберегающих котлов, или сколько можно сэкономить перейдя на другой тарифный план. Мы к этому придем, когда рынок заработает на 100 процентов. А пока в Минекоенерго разрабатываем интересные инициативы по лучшей информатизации по платежкам. Недавно Фонд Фридриха Эберта провел исследование – 70% украинцев даже не слышали о государственных или местных программах поддержки энергоэффективности. Представляете, в этом году выделено 2 млрд. гривен на Фонд энергоэффективности и "теплые" кредиты, а люди об этом не знают! Просвещение и информирование людей о возможности – это тоже очень важная функция государства. В ВР есть законопроект №2553, который мы разработали вместе с депутатами, о приведении единиц энергии к единым измерительным нормативам. То есть для удобства потребитель будет пользоваться единственным показателем – кВт-ч. Наша задача - приведение сферы украинского законодательства в соответствие с международными нормами, и краеугольный камень этого - базовый закон об энергетической эффективности.

– А какой у вас главный документ в вашей работе?

– Скажем так, моя энергоэффективная Библия – это 27 европейская директива от 2012 года. Не все Европейские Директивы являются обязательными, если они не указаны в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Так вот, эта Директива указана. И ее выполнение контролируется Энергетическим Сообществом. Трагедия в том, что мы ее не имплементируем уже много лет. А знаете, какого года украинский Закон об энергоэффективности? Угадаете?

– 1995 года. Правильно?

– Почти угадали - 1994 год. То есть мы живем по законодательству, основанном на советском принципе. А что такое советский принцип в энергоэффективности? Государство ставит определенные нормативы, потом приходит на предприятие и проверяет – достигли – молодцы, нет – штраф. И это в украинских реалиях приводило к коррупции. Есть другой подход, совсем либеральный, ничего не делать, не контролировать – рынок сам отрегулирует. По своим убеждениям я склонен к либеральным подходам, однако в развитых странах нет дерегуляции в сфере экологии и энергоэффективности. Почему? Это критические сферы для государства. Всегда предприятия пренебрегают экологией, если не будет жесткой регуляции от государства. Но не всегда высокая цена ресурса будет главным стимулом для инвестиций без соответствующих правил и стимулов от государства. Наша задача – найти золотую середину – что должно делать государство, и что делать предприятие. И первый шаг – это имплементация 27 Директивы по энергоэффективности. Весной мы подаем ее на рассмотрение правительства и парламента.

– А ее реально выполнить?

– А нет другого выбора. Там совсем другая философия – модификация контролирующей функции государства, само государство и бюджетная сфера должна стать лидером энергоэффективных преобразований, а главное – разработка различных стимулов, энергоменеджмента, энергоаудита, энергоэффективных государственных закупок. Таким образом компании, постоянно совершенствуясь, будут заботиться о своей энергоэффективности. В государстве остаются только определенные элементы контроля, но больше задействованы рыночные механизмы. И это будет способствовать привлечению инвестиций в энергосферу.

Мероприятия энергоэффективности energox.com.uа

– Не могу не спросить о "теплых кредитах". Уже 700 000 клиентов воспользовались такой возможностью. А кто анализировал эффективность такого механизма?

– В каком плане?

– Их эффект – только экономия на коммунальных услугах?

– Не только. Потому что энергоэффективность – это о комфорте, а не только об экономии. Если человек взял кредит, и у нее энергоэффективное окно. Он живет в более комфортных условиях. А если в детском саду или в школе компания реализует энергосервисные договоры ЕСКО - проекты, причем делают это по всем санитарным критериям – установлено новое освещение, и глаза у детей здоровые, или правильный температурный режим. Как оценить то, что ребенок, или учитель меньше болеет? По "теплым" кредитам – здесь есть три компонента. Первый - деньги выделяются на покупку негазовых котлов (до 10 млн грн.). Второй - под 200 млн грн. выделяется на индивидуальные дома, любой человек, который живет в своем доме может прийти и взять деньги на определенное энергоэффективное оборудование. Третий компонент – кредиты для ОСМД. Сейчас идет работа по синхронизации компонентов "теплых" кредитов для ОСМД и привлечению к работе Фонда энергоэффективности, который имеет больше ресурсов и обладает сложными, но верифицированными процедурами. Есть намерения ускорить работу Фонда, направить его финансовые ресурсы на энергомодернизацию городов. Состоялся Совет регионов, который проводил президент и премьер-министр. Мы советовались, какие города готовы реализовать эту программу. Основное – сделать все возможное, чтобы платежки для населения были уменьшены, цель - не только экономия, но и комфортные условия проживания украинцев.

– А что делать для промышленности и малого и среднего бизнеса?

– Наша задача разработать рыночные механизмы, чтобы деньги пошли туда. Для промышленности 15% - 18% кредиты очень дорогие. Если компенсировать или тело кредита, или ставку – люди пойдут и будут вкладывать собственные и привлекать инвестиционные деньги. Заработают банки, и это приведет к экономическому мультипликатору - цепной реакции – смежное производство, сфера услуг, рабочие места, уменьшение импортируемых энергоносителей и тому подобное.

Новости В Китае презентовали самый дешевый в мире электромобиль

– Сегодня тема номер один – европейская экотрансформация, EU green deal. Какая философия этого процесса?

– В программе бывшей министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая была назначена председателем Европейской Комиссии, следующие основные направления: 1. Green Deal. 2. Экономика 3. Диджитализация 4. Европейский способ жизни. 5. Сильная Европа и 6. Демократия. Обратите внимание, номер один – Green Deal – насколько это важно для Европы. После Брекзиту, руководители ЕС ищут новые смыслы для объединенной Европы, и защита окружающей среды, экологизация энергетики и экотрансформации – главный приоритет. ЕС планирует в 2050 году стать "климатически нетральным" континентом. Декарбонизация означает, что Европа хочет минимизировать или уменьшить до нуля потребления ископаемого топлива - угля, газа и нефти. Колоссальный объем того, что надо сделать за 30 лет. И конечно, Европейские страны будут заставлять страны-соседей двигаться в этом направлении. Никому "грязные" страны, где не заботятся об экологии, не нужны, с ними просто не будут торговать, а это прямая угроза для нашего бизнеса. А тут еще климатические изменения – посмотрит в окно, происходит что-то аномальное. По информации "Нью-Йорк Таймс", 2019 был второй среди самых жарких лет в истории человечества. Там даже напечатали карту НАСА, которая информирует, что среди наиболее пострадавших – Украина. Температура у нас в среднем на 3 градуса увеличилась по сравнению с прошлым веком. Итак, климат меняется, будут другие режимы работы энергосистемы, изменится водный режим для сельского хозяйства, надо пересматривать критерии при строительстве на другие экстремумы температур и тому подобное.

Европейский Green Deal transportenvironment.org

– Что надо с этим делать?

– В Украине как ответ на возможный экологический протекционизм мы рассматриваем изменение философии налога на СО2. Сейчас украинцы уже платят этот налог, но он не направляется на борьбу с выбросами. Это 10 грн за тонну выбросов предприятий, имеющих годовой уровень выбросов – более 500 т. В Украине зарегистрировано 4000 – 5000 таких предприятий. Этот налог также платит каждый украинец посредством акциза на топливо. Итак, мы хотим изменить подход – собранные от этого налога деньги не просто идут в бюджет, а направляются для домохозяйств и бизнес для сокращения выбросов. Кстати, это предложение Правительства было проголосовано Верховной Радой. Мы записали, что увеличим углеродный налог, введем дополнительное налогообложение экологических экстерналий. Это позволит аккумулировать 5 – 5,5 млрд гривен, которые будут направлены на уменьшение (компенсации) стоимости кредитных ресурсов, которые государственные и коммерческие банки будут направлять на энергоэффективные мероприятия. Надеемся, с 2024 заработает система торговли выбросами.Часть предприятий будет торговать выбросами, а остальные - останутся под "карбоновыми налогами". И это не только увеличит инвестирование для домохозяйств, МСБ, но и даст сигнал – Украина предана делу екотрансформации и движется с Европой в одном направлении. И что еще важно, украинский парламент стал 3 парламентом в мире, который ратифицировал Парижское климатическое соглашение. В Правительстве создана межведомственная группа, цель - координировать преодоление последствий изменения климата в рамках "Европейского зеленого соглашения" (European Green Deal). Председательствует там Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, а от нас вошло четыре профильных заместителя министра. Итак, команда Минекоенерго прекрасно понимает глобальные вызовы, стоящие перед миром и Украиной, знает как провести экологизацию энергетики, снизить риски возможного экологического протекционизма, повысить конкурентоспособность наших предприятий и уменьшить платежки благодаря энергоэффективной модернизации. Призываю всех специалистов присоединиться к нашей команде и вместе, после прохождения конкурса на более чем 100 вакантных должностей, работать на развитие энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В мире придумали сьедобный стакан для кофе! Читайте "зеленые" новости в Telegram GreenOboz