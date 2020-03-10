В NASA назвали неожиданное преимущество больших городов

Крупные города с высокой плотностью населения производят меньше выбросов СО2 в атмосферу.

Об этом сообщили ученые NASA после изучения данных со спутников, говорится в публикации на профильном портале Phys. Изначально целью ученых было изучение вопроса, почему одни населенные пункты вредят атмосфере больше, чем другие.

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Используя данные о количестве СО2 в атмосфере, ученые изучили количество вредных веществ, которые производят 20 крупнейших городов мира и их районы на нескольких континентах. Благодаря этому удалось сделать вывод о том, что по мере увеличения плотности населения города, уменьшаются выбросы углекислого газа в расчете на одного человека.

Города с различной плотностью населения были отобраны на основе качества и количества имеющихся по ним данных. Предпочтение было отдано городам с минимальной растительностью, поскольку растения могут поглощать и выделять углекислый газ, что затрудняет интерпретацию результатов.

"Другие ученые использовали статистику по топливу, размерам домов и производств. Мы же получаем данные из космоса, чтобы фактически измерить концентрацию углекислого газа над городом", – отметили в NASA.

Ученые выдвинули гипотезу, что более густонаселенные городские районы, как правило, выбрасывают меньше углекислого газа на человека, поскольку они более энергоэффективны: в этих районах требуется меньше энергии на человека из-за активного использования общественного транспорта, эффективного отопления и охлаждения многоквартирных жилых домов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вредные вещества, которые содержатся в загрязненном воздухе, ежегодно "убивают" большее количество людей, чем курение.

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