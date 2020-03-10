У NASA назвали несподівану перевагу великих міст

Великі міста з високою щільністю населення виробляють менше викидів СО2 в атмосферу.

Про це повідомили вчені NASA після вивчення даних із супутників, йдеться в публікації на профільному порталі Phys. Спочатку метою вчених було вивчення питання, чому одні населені пункти шкодять атмосфері більше, ніж інші.

Ілюстрація graziame.com

Використовуючи дані про кількість СО2 в атмосфері, вчені вивчили кількість шкідливих речовин, які виробляють 20 найбільших міст світу і їх райони на декількох континентах. Завдяки цьому вдалося зробити висновок про те, що в міру збільшення щільності населення міста, зменшуються викиди вуглекислого газу в розрахунку на одну людину.

Міста з різною щільністю населення були відібрані на основі якості та кількості наявних по ним даних. Перевагу було віддано містам з мінімальною рослинністю, оскільки рослини можуть поглинати і виділяти вуглекислий газ, що ускладнює інтерпретацію результатів.

"Інші вчені використовували статистику щодо палива, розмірів будинків і виробництв. Ми ж отримуємо дані з космосу, щоб фактично виміряти концентрацію вуглекислого газу над містом", – відзначили в NASA.

Вчені висунули гіпотезу, що більш густонаселені міські райони, як правило, викидають менше вуглекислого газу на людину, оскільки вони більш енергоефективні: в цих районах потрібно менше енергії на людину через активне використання громадського транспорту, ефективного опалення та охолодження багатоквартирних житлових будинків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що шкідливі речовини, які містяться в забрудненому повітрі, щорічно "вбивають" більшу кількість людей, ніж куріння.

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