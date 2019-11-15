Подорож гігантських островів сміття в океані: NASA показало страхітливу картину – відео

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало процес створення й зростання Великої сміттєвої плями в Тихому океані.

Візуалізацію створили за допомогою спеціальних буїв, які запускали в океан для відстеження переміщення масивів відходів, йдеться у відео World Economic Forum на YouTube. Завдяки цьому методу вдалося наочно побачити багаторічний процес походження сміттєвих "островів" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сміттєвий "острівець", що дрейфує в океані mashable.com

Наразі Велика тихоокеанська сміттєва пляма, розташована в Тихому океані між узбережжям Каліфорнії і Гавайськими островами, займає площу в 2,1 млн кв. км, що завбільшки з Гренландію. Водночас у 2015 році відходи займали лише 1,6 млн кв. км.

Однак на відео видно, як у океані ростуть нові "острови". Процес їхньої "еволюції" вдалося відстежити завдяки встановленим компанією NOAA буїв з датчиками геолокації.

Вчені наголошують, що практично наполовину пляма складається з елементів рибальських сіток. Завдяки дослідженням також вдалося з'ясувати, що накопичення пластику в сміттєвій плямі відбувається швидше, ніж якби нове сміття з'являлося тільки через океанські течії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Швеція досягла рівня 99% переробки побутових відходів, через що на звалища відправляється менш ніж 1% сміття.

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