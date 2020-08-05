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На Закарпатье мусор заблокировал течение реки: в сети показали пугающие фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Экология
1,0 т.
Закарпатские реки превратились в реки мусора

Закарпатские реки превратились в реки мусора. Facebook Гали Плачинды

В результате недавних сильных ливней и паводков на Закарпатье в местных реках скопилось множество мусора, который забил русла водоемов.

Последствия стихии и человеческого безразличия к природе показала в Facebook журналист Галя Плачинда. Закарпатские спасатели пытаются расчистить мусор.

"В результате сильных дождей на реках Закарпатья собралось столько всякого дерьма, что оно забило русла. Мусор, Карл, забил реки, и вода, не имея куда течь, затапливает близлежащие деревни", – написала женщина.

Она призвала людей одуматься и не превращать окружающую среду в нагромождение хлама.

"Люди, что вы делаете, вам же некуда будет бежать, когда из зеленых Карпат вы сделаете монгольский Бурхан-Халдун. А на фото река Боржава, которую пытаются расчистить закарпатские спасатели…" – написала Плачинда.

В комментариях пользователи высказывают негодование по поводу увиденного. Многие подчеркивают, что это последствие не дождей, а деятельности людей. А местные жители в виде наводнений пожинают плоды того, что "посеяли" сами.

Мусор забил русло одной из рек

Мусор забил русло одной из рек (Facebook Гали Плачинды)

Спасатели пытаются расчистить реку от мусора

Спасатели пытаются расчистить реку от мусора (Facebook Гали Плачинды)

Мусор в реках стал результатом дождей и человеческой деятельности

Мусор в реках стал результатом дождей и человеческой деятельности (Facebook Гали Плачинды)

Журналистка призвала людей одуматься

Журналистка призвала людей одуматься (Facebook Гали Плачинды)

Пользователи в комментариях считают, что ответственность лежит на самих людях

Пользователи в комментариях считают, что ответственность лежит на самих людях (Facebook Гали Плачинды)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео того, как жители Венгрии перекрывают реку Тиса в городе Кишкора при помощи специальных барж, чтобы выловить тонны мусора, который плывет из Украины.

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