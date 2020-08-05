На Закарпатье мусор заблокировал течение реки: в сети показали пугающие фото

В результате недавних сильных ливней и паводков на Закарпатье в местных реках скопилось множество мусора, который забил русла водоемов.

Последствия стихии и человеческого безразличия к природе показала в Facebook журналист Галя Плачинда. Закарпатские спасатели пытаются расчистить мусор.

"В результате сильных дождей на реках Закарпатья собралось столько всякого дерьма, что оно забило русла. Мусор, Карл, забил реки, и вода, не имея куда течь, затапливает близлежащие деревни", – написала женщина.

Она призвала людей одуматься и не превращать окружающую среду в нагромождение хлама.

"Люди, что вы делаете, вам же некуда будет бежать, когда из зеленых Карпат вы сделаете монгольский Бурхан-Халдун. А на фото река Боржава, которую пытаются расчистить закарпатские спасатели…" – написала Плачинда.

В комментариях пользователи высказывают негодование по поводу увиденного. Многие подчеркивают, что это последствие не дождей, а деятельности людей. А местные жители в виде наводнений пожинают плоды того, что "посеяли" сами.

Мусор забил русло одной из рек (Facebook Гали Плачинды)

Спасатели пытаются расчистить реку от мусора (Facebook Гали Плачинды)

Мусор в реках стал результатом дождей и человеческой деятельности (Facebook Гали Плачинды)

Журналистка призвала людей одуматься (Facebook Гали Плачинды)

Пользователи в комментариях считают, что ответственность лежит на самих людях (Facebook Гали Плачинды)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео того, как жители Венгрии перекрывают реку Тиса в городе Кишкора при помощи специальных барж, чтобы выловить тонны мусора, который плывет из Украины.