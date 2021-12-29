Эколог назвала наибольшую угрозу для Донецкой области

Закрытые и затопленные шахты на оккупированном Донбассе представляют ряд угроз, в частности, угрозу радиоактивного загрязнения подземных вод. Наибольшая угроза для Донецкой области – закрытая шахта "Юнком", где находится ядерный объект.

Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL заявила глава ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко. "Есть угроза попадания радиоактивных элементов, вымывания в подземные горизонты, попадания их в речной бассейн и в бассейн Азовского и Черного морей", – предупредила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Как пояснила эколог, закрытие шахт на оккупированном Донбассе происходит "просто силой, умышленно, без всяких экологических соображений". В то же время воду из шахт не выкачивают, как это делалось постоянно до начала оккупации.

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Это приводит к катастрофическим последствиям для экологии региона. "Затопление этих шахт приводит к подтоплению значительной территории, к засолению подземных пресных вод", – подчеркнула Тимочко.

По ее словам, самую большую угрозу с точки зрения потенциальной экологической опасности представляет шахта "Юнком", где находился ядерный объект. Шахта была закрыла по решению, принятому "на самом высоком уровне властями в Кремле".

Тимочко подчеркнула, что украинские власти не должны в этой ситуации сидеть сложа руки и ждать деоккупации региона. Она уверена, что уже сейчас есть возможность собирать важную информацию об экологическом состоянии Донбасса и проводить ее мониторинг.

"Мы не должны говорить так: что бы нам надо было делать. Потому что уже сейчас на уровне государственных органов – Министерства защиты окружающей среды, Кабинета министров, СНБО – должны быть развернуты мощные меры мониторинга, сбор информации о том, что там происходит", – заявила она.

Эколог подчеркнула, что, несмотря на то, что речь идет о неподконтрольной украинскому правительству территории, существует множество способов мониторинга ситуации. "Космические снимки, методы математического моделирования и прогнозирования, мониторинговые данные с близлежащих территорий, разные сообщения с оккупированных территорий", – перечислила она.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты The Associated Press показали, как сейчас выглядит Донецк в районе разрушенного аэропорта. На кадрах всюду видны следы войны.