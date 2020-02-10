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10 лютого • оновлено в 18:56
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/ Зелена енергія та новини екології

Вчені вперше придумали, як виробляти електрику з дощу

1.8т
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У Китаї інженери з Університету Гонконгу розробили пристрій, який дозволить використовувати дощ в якості джерела відновлюваної енергії.

Про це повідомляє портал CityU. Дослідники відзначають, що і раніше намагалися перетворити дощ на джерело "зеленої" енергії, проте до сьогоднішнього дня їм не вдавалося створити досить ефективний пристрій для перетворення енергії.

Ілюстрація

Ілюстрація

dissolve.com

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Автори винаходу створили польовий транзистор, який під час дощу здатний забезпечувати стабільну напругу в 140 В. Цього достатньо для одночасної роботи більш ніж 100 маленьких світлодіодних лампочок.

Нова конструкція з'єднує алюмінієвий електрод з електродом з оксиду індію та олова, вкритого матеріалом з електричним зарядом. Коли крапля потрапляє на поверхню пристрою, вона з'єднує два електроди і створює замкнутий ланцюг.

Дослідники відзначають, що пристрій здатен працювати і в разі постійного дощу. У цьому випадку напруга накопичується і в кінцевому підсумку досягає точки насичення.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Китаї анонсували запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak, який в теорії може стати невичерпним джерелом чистої енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Китай
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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