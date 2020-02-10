Вчені вперше придумали, як виробляти електрику з дощу

У Китаї інженери з Університету Гонконгу розробили пристрій, який дозволить використовувати дощ в якості джерела відновлюваної енергії.

Про це повідомляє портал CityU. Дослідники відзначають, що і раніше намагалися перетворити дощ на джерело "зеленої" енергії, проте до сьогоднішнього дня їм не вдавалося створити досить ефективний пристрій для перетворення енергії.

Ілюстрація dissolve.com

Автори винаходу створили польовий транзистор, який під час дощу здатний забезпечувати стабільну напругу в 140 В. Цього достатньо для одночасної роботи більш ніж 100 маленьких світлодіодних лампочок.

Нова конструкція з'єднує алюмінієвий електрод з електродом з оксиду індію та олова, вкритого матеріалом з електричним зарядом. Коли крапля потрапляє на поверхню пристрою, вона з'єднує два електроди і створює замкнутий ланцюг.

Дослідники відзначають, що пристрій здатен працювати і в разі постійного дощу. У цьому випадку напруга накопичується і в кінцевому підсумку досягає точки насичення.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Китаї анонсували запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak, який в теорії може стати невичерпним джерелом чистої енергії.

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