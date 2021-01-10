Сеть умилило видео с "кошачьим" массажем собаке. Трогательные кадры

В сети показали милое видео, на котором кот делает массаж собаке. Пользователи засыпали автора ролика восхищенными комментариями.

Соответствующий кадр опубликовала владелица клуба Olympic Village Мария Кривопишина на своей странице в Facebook. Так, под постом многие отметили, что это очень круто (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на ролике видно, как кот усердно мнет собаку, которая лежит на полу. Кроме того, животное совершенно спокойное и нормально реагирует на такую "кошачью" заботу.

Кот делает массаж собаке Скриншот

В комментариях люди активно начали восхищаться такой дружбой между котом и псом. По словам пользователей сети, такое явление вовсе необычное.

"Реально, как муж и жена. И жена хитрая", "Очень круто", "Феноменально", "1000% удовольствия", – пишут люди.

Пользователи сети умилились видео с "кошачьим" массажем Скриншот

Люди засыпали комментариями автора ролика Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть умилило доброе видео о водопое для животных в пустыне.