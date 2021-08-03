Пара решила узнать пол будущего ребенка необычным способом: из самолета на них обрушился цветной дождь. Фото

Влюбленные Валерия Видрио Варгас и Иван Рикардо Лопес Берис нашли весьма креативный способ узнать пол будущего ребенка, который должен появиться на свет в ноябре. Так, они попросили своего знакомого пилота сбросить из самолета розовую или синюю краску – в соответствии с полом малыша.

Будущие супруги познакомились в школе авиации, именно по этой причине им в голову пришла такая идея. Смысл которой состоял в том, чтобы заранее передать своему близкому другу результаты анализов. Пара до последнего не знала, кто у них родится – мальчик или девочка. Об этом сообщает Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На опубликованных фото можно заметить, что над будущими родителями пролетает самолет Piper PA-25 Pawness, из которого сбрасывается 420 литров воды, окрашенной синей краской для торта. Голубой цвет означает, что у них будет сын.

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Валерия так сильно хотела узнать пол будущего ребенка, что обернулась и увидела, что сейчас на них выльется синяя краска. Ее муж по последнего не оборачивался, а стоял спиной к самолету, который приближался.

"Было много счастья, волнения и в то же время много нервов – видеть самолет так близко и так низко над нами. Мы с моим партнером познакомились благодаря авиации, поэтому у нас возникла идея, как узнать пол малыша необычным способом. Иван тоже был очень взволнован и счастлив, но я не выдержала и последний момент подсмотрела, когда самолет приближался к нам!" – рассказала о своих впечатлениях будущая мама.

Малыш должен появиться на свет 20 ноября, его назовут Эмилио Рикардо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. Ее живот был слишком большим. Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг).