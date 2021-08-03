Пара решила узнать пол будущего ребенка необычным способом: из самолета на них обрушился цветной дождь. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Приколы
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Будущие родители узнали пол ребенка

Влюбленные Валерия Видрио Варгас и Иван Рикардо Лопес Берис нашли весьма креативный способ узнать пол будущего ребенка, который должен появиться на свет в ноябре. Так, они попросили своего знакомого пилота сбросить из самолета розовую или синюю краску – в соответствии с полом малыша.

Будущие супруги познакомились в школе авиации, именно по этой причине им в голову пришла такая идея. Смысл которой состоял в том, чтобы заранее передать своему близкому другу результаты анализов. Пара до последнего не знала, кто у них родится – мальчик или девочка. Об этом сообщает Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На опубликованных фото можно заметить, что над будущими родителями пролетает самолет Piper PA-25 Pawness, из которого сбрасывается 420 литров воды, окрашенной синей краской для торта. Голубой цвет означает, что у них будет сын.

Видео дня
Будущие родители еще не знают пол ребенка.
За несколько секунд до цветного дождя.

Валерия так сильно хотела узнать пол будущего ребенка, что обернулась и увидела, что сейчас на них выльется синяя краска. Ее муж по последнего не оборачивался, а стоял спиной к самолету, который приближался.

"Было много счастья, волнения и в то же время много нервов – видеть самолет так близко и так низко над нами. Мы с моим партнером познакомились благодаря авиации, поэтому у нас возникла идея, как узнать пол малыша необычным способом. Иван тоже был очень взволнован и счастлив, но я не выдержала и последний момент подсмотрела, когда самолет приближался к нам!" – рассказала о своих впечатлениях будущая мама.

Малыш должен появиться на свет 20 ноября, его назовут Эмилио Рикардо.

У пары будет мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. Ее живот был слишком большим. Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг).

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