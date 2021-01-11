Мемы о Трампе и его супруге: собран список самых ярких троллингов

В социальных сетях часто можно увидеть мемы о президенте США Дональде Трампе и его супруге Мелании. Люди высмеивают не только поступки знаменитостей, но и даже их наряды.

Особое внимание семье Трампов уделяли в 2020-м. Но как известно, они отличались и годами ранее. OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких мемов о звездной паре и расскажет, что они значат.

На одном из мероприятий Мелания появилась в платье зеленого цвета, а как известно – это оттенок хромакея, который используют при съемке спецэффектов. Так, на наряд Трамп пользователи сети стали наносить изображение коронавируса и прогноз погоды.

Мем о Мелании Трамп Скриншот

Меланию Трамп высмеяли в сети Скриншот

Мелания Трамп стала звездой в сети Скриншот

Также в сети бурно обсуждали выражение лица первой леди США после приветствия дочери на Южной лужайке Белого дома. Проходя мимо Дональда и Мелании, Иванка поприветствовала чету, и с лица Мелании исчезла улыбка. После этого люди создали множество мемов.

Выражение лица Трамп высмеяли люди Скриншот

Мелания Трамп стала героиней новых мемов Скриншот

Мелания Трамп отличилась своим выражением лица Скриншот

Ранее в сети появилось фото, на котором первая леди сидит в полном одиночестве на диване, а вокруг нее – толпа репортеров с камерами, но направлены они не на Меланию, а в другую сторону. Так, Трамп смотрит в пустоту с задумчивым видом. После этого знаменитость также начали троллить с помощью мемов.

Первая леди сидит в полном одиночестве на диване Скриншот

Трамп смотрит в пустоту с задумчивым видом Скриншот

Дональда Трампа часто осуждали за неэффективные способы борьбы с распространением коронавируса, а над его предложениями по сдерживанию пандемии смеялись. Когда он предложил употреблять отбеливатель, чтобы предотвратить распространение опасного вируса, люди стали придумывать мемы.

Трампа высмеяли за предложение употреблять отбеливатель Скриншот

Трамп предложил употреблять отбеливатель, чтобы предотвратить распространение коронавируса Скриншот

Кроме того, Трамп также отметился, когда прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, он стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.

Трамп отметился тем, что стал кидать в толпу бумажные полотенца Скриншот

Трамп закидал людей бумажными полотенцами Скриншот

После визита президента США в Великобританию, где он встретился с Елизаветой II, в сети стали высмеивать политика из-за его якобы плохого костюма и непростого отношения с королевой.

В сети стали высмеивать политика после визита в Британию Скриншот

Над Трампом посмеялись после визита в Великобританию Скриншот

Трампа высмеяли из-за непростого отношения с королевой Елизаветой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 2020-й стал самым запоминающимся годом, который был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Так, за это время в социальных сетях появилось множество мемов, которые связаны с конкретными случаями и являются популярными по сегодняшний день.