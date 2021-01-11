Меми про Трампа і його дружину: зібрано список найяскравіших тролінгів

У соціальних мережах часто можна побачити меми про президента США Дональда Трампа і його дружину Меланію. Люди висміюють не тільки вчинки знаменитостей, але і навіть їх вбрання.

Особливу увагу родині Трампів приділяли у 2020-му. Але як відомо, вони відрізнялися і роками раніше. OBOZREVATEL зібрав добірку найяскравіших мемів про зіркову пару і розповість, що вони означають.

На одному із заходів Меланія з'явилася у сукні зеленого кольору, а як відомо – це відтінок хромакею, який використовують під час зйомки спецефектів. Так, на вбрання Трамп користувачі мережі стали наносити зображення коронавірусу і прогноз погоди.

Мем про Меланію Трамп Скриншот

Меланію Трамп висміяли в мережі Скриншот

Меланія Трамп стала зіркою в мережі Скриншот

Також у мережі бурхливо обговорювали вираз обличчя першої леді США після привітання дочки на Південній галявині Білого дому. Проходячи повз Дональда і Меланії, Іванка привітала подружжя, і з обличчя Меланії зникла посмішка. Після цього люди створили безліч мемів.

Вираз обличчя Трамп висміяли люди Скриншот

Меланія Трамп стала героїнею нових мемів Скриншот

Меланія Трамп відзначилася своїм виразом обличчя Скриншот

Раніше в мережі з'явилося фото, на якому перша леді сидить у повній самоті на дивані, а навколо неї – натовп репортерів з камерами, але спрямовані вони не на Меланію, а в іншу сторону. Так, Трамп дивиться в порожнечу з задумливим поглядом. Після цього знаменитість також почали тролити за допомогою мемів.

Перша леді сидить у повній самоті на дивані Скриншот

Трамп дивиться в порожнечу з задумливим поглядом Скриншот

Дональда Трампа часто засуджували за неефективні способи боротьби з поширенням коронавірусу, а над його пропозиціями щодо стримування пандемії сміялися. Коли він запропонував вживати відбілювач, щоб запобігти поширенню небезпечного вірусу, люди стали придумувати меми.

Трампа висміяли за пропозицію вживати відбілювач Скриншот

Трамп запропонував вживати відбілювач, щоб запобігти поширенню коронавірусу Скриншот

Крім того, Трамп також відзначився, коли прилетів в Пуерто-Ріко, де зустрівся з місцевими жителями, які постраждали від урагану "Марія". У церкві, де пройшла зустріч, він став кидати в натовп паперові рушники і бажати людям добре провести час.

Трамп відзначився тим, що став кидати в натовп паперові рушники Скриншот

Трамп закидав людей паперовими рушниками Скриншот

Після візиту президента США до Великобританії, де він зустрівся з Єлизаветою II, у мережі стали висміювати політика через його нібито поганий костюм і непрості стосунки з королевою.

У мережі стали висміювати політика після візиту до Британії Скриншот

Над Трампом посміялися після візиту до Великобританії Скриншот

Трампа висміяли через непрості стосунки з королевою Єлизаветою Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Зокрема, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими понині.