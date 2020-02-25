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25 лютого • оновлено в 02:40
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Як відкрити пляшку із зеленкою і не забруднитися. Відео

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У мережі набуло популярності відео про те, у який спосіб можна відкрити пляшечку антисептичного засобу, відомого під назвою "зеленка", за допомогою її ж кришки.

Його поширив на своїй сторінці у Facebook користувач Тарас Щепаняк, підкресливши, що ролик був опублікований на YouTube багато років тому (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"А ви в курсі, що така баночка відкривається не зубами чи ще чимось там, а кришечкою? Живіть тепер із цим", – жартівливо прокоментував він.

Пляшечку із зеленкою можна відкрити її ж кришечкою

Пляшечку із зеленкою можна відкрити її ж кришечкою

Скріншот із відео

Водночас на сторінці Тараса Щепаняка цей ролик за декілька днів зібрав понад тисячу лайків, більше соні коментарів і шести тисяч поширень.

Одні підписники висловлювали здивування і дякували за корисну пораду. Інші ж казали, що це не новинка й вони давно вже так робили.

Пляшечку із зеленкою можна відкрити її ж кришечкою

Пляшечку із зеленкою можна відкрити її ж кришечкою

Скріншот із відео

"А що, так можна було?", "Не знав. Як кажуть: "Вік живи – вік учись", "Дякую, а то викликаю сантехніка", "А я увесь час зубами", "Де ви раніше були?", "Клас! Не знала, я зеленку пакетиком відкриваю...", "В аптеці працюю й не знала. Дякую!", "А кажуть: інтернет, то зло. Скільки корисного я тут дізналася!", "Відкрила за 6-м разом. Треба тренуватися", "І як тепер із цим жити?" – прокоментували відео користувачі соцмережі.

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Тарас Щепаняк

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Тарас Щепаняк

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Тарас Щепаняк

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Тарас Щепаняк

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 26-річний Лоні Картер із Сент-Луїса штату Міссурі поділився крутим лайфхаком про те, як швидко заспокоїти істерику в дитини.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
Теги
видео лайфхак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какую только чушь не постят в ПейсБук и здесь!
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