"Чорно-біле чи кольорове?" У мережі розкрили секрет оптичної ілюзії

У мережі набула популярності оптична ілюзія, яка "перетворює" чорно-білі фотографії на кольорові. Такого ефекту вдається досягти завдяки накладенню на знімки різнокольорових ліній. Але деякі користувачі знайшли на "вірусному" кадрі нюанс.

Як повідомив Мedialeaks, в п'ятницю, 26 липня, блогер з ніком Øyvind Kolås опублікував на своєму акаунті у Patreon чорно-білий знімок людей з черепахою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На кадр, зроблений ще в 2011 році, були накладені кольорові лінії: блогер припустив, що через яскраву сітку фото виглядає зовсім не чорно-білим.

Фото з ілюзією Мedialeaks

Знімок потрапив на Reddit, де набрав більше 15 тисяч плюсів. Чимало користувачів написало, що бачать чорно-білий кадр. Інші стверджували, що фото виглядає, як кольорове, для цього достатньо лише зменшити його.

"Я теж не бачу ілюзії. Виглядає, як чорно-біле фото із перетинаючими його кольоровими лініями", "Відкрий фото, потім зменш його. Виглядає як кольорова фотографія...", — написали в мережі.

Також в Twitter публікація набрала більше 30 тисяч репостів і чимало коментарів.

"Нісенітниця собача. Можливо, це так і було в оригінальному розширенні зображення, але кадр, який ти запостив, — сильно стислий JPG-файл. І це не наш мозок змішує інформацію про колір, справа в самому зображенні", "На частині зображення фото, яка повинна бути чорно-білою, присутній добре помітний кольоровий шум. Це сталося в результаті стиснення зображення", — припустили користувачі.

Видання написало, що на зображенні справді можна розгледіти кольоровий шум — на тих частинах, які повинні були бути чорно-білими.

На сторінці блогера були й інші схожі зображення з більш чіткими кольоровими лініями і відсутністю шуму. Але на одному з них користувачі звернули увагу на те, що смужки надто вже близько розташовані одна до одної і їх занадто багато для того, щоб вважати кадр оптичною ілюзією.

Як повідомило видання, все ж в мережі знайшли пояснення ефекту: причина криється в "ледачих" рецепторах кольору очей.

"За великим рахунком, зорові рецептори в вашій сітківці ліниві, особливо на периферичному зорі... Він наче змішує кольори, показуючи те, що ви нібито повинні бачити", — написали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Фото Мedialeaks

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася фотографія, яка викликала безліч суперечок, на ній зображені двері автомобіля, однак деякі бачать океан.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!