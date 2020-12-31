Чем запомнился уходящий 2020 год: топ-10 мемов

София Ковнир Приколы 17:07, 31.12.2020

2020-й стал самым запоминающимся годом, который был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Так, за это время в социальных сетях появилось множество мемов, которые связаны с конкретными случаями и являются популярными по сегодняшний день.

Так, 2020-й год подходит к концу и OBOZREVATEL решил сделать подборку известных мемов, которые распространялись в сети. Подробней о них – читайте далее в материале.

Статуи моаи

  • Статуи моаи с острова Пасхи показывают выражение "каменное лицо". В 2020 году мемы именно с моаи обозначают непонимание того, что происходит.

Статуи моаи
YouTube
Мем с моаи
Pinterest
Мем 2020-го года со статуей моаи
YouTube

Открытки из WhatsApp

  • В популярном приложении WhatsApp существуют поздравительные открытки, которые в этом году стали настолько популярными, что с них даже делают мемы. Так, они известными такими надписями как "С Днем плиты", "С Днем рождения чипсов" и многими другими.

Открытки из WhatsApp
vodvore.net
Мем из открытки WhatsApp
yaplakal.com
Мем "С днем энергетика"
Twitter

"Ты чево наделал"

  • В этом году героем одних из самых популярных мемов стал кот, который якобы рассыпается из-за всех происходящих событий в жизни.

Мем "Ты чево наделал"
MemeStorage
Мем 2020-го года "Ты чево наделал"
Reddit
Популярный мем "Ты чево наделал"
vse-shutochki.ru

Танцующие носильщики гробов

  • В социальных сетях часто можно встретить видео, в котором темнокожие мужчины из Ганы под музыку несут гроб, и при этом танцуют. Так, они стали яркими героями для мемов 2020-го года.

Мем с танцующими носильщиками гробов
v1rt.ru
Мем с темнокожими носильщиками гробов
MediaLeaks
Мем с темнокожими мужчинами из Ганы
v1rt.ru

Мем-мэн

  • Это 3D-голова, которая используется как логотип на странице Facebook "Special meme fresh". Изначально мем-мэн использовали для картинок о том, как люди следят за здоровьем, а позже с ним начали создавать мемы с надписями "Преступнеца", "Манашка" и многими другими.

Мем-мэн "Преступнеца"
Pinterest
Мем-мэн "Касметолаг"
Pinterest
Мем-мэн "Интилектуал"
Pinterest

"Наташа, мы все уронили"

  • Главными героями этих мемов стали коты, которые якобы обращаются с неприятными новостями с самого утра.

Мем "Наташа, мы все уронили"
sobaka.ru
Мем с котами "Наташа, мы все уронили"
Esquire
Популярный мем с котами и именем Наташа
sobaka.ru

Коронавирус

  • Конечно же самым значительным событием 2020-го года стала пандемия коронавируса. В социальных сетях начали распространять огромное количество мемов на эту тему, многие из них достаточно саркастичны.

Мем про коронавирус
M24.RU
Популярные мемы про коронавирус в 2020 году
Корреспондент.net
Мем про COVID-19
ukranews.com

Доге и Чимс

  • Этот мем известен большим накачанным сиба-ину Доге и маленьким псом той же породы по кличке Чимс. Ранее они существовали отдельно, но в этом году их решили использовать в мемах как сравнение.

Мем с Доге и Чимсом
YouTube
Как выглядит мем с Доге и Чимсом
Twizz
Популярные мемы с Доге и Чимсом
VGTimes

Следящий хомяк

  • Мемы со следящим хомяком популярны и по сегодняшний день. В них животное якобы следит за теми, кто и чем занимается во время пандемии, как проходят пресс-конференции в режиме самоизоляции и т.д.

Мем со следящим хомяком
Memepedia
Популярный мем 2020-го года со следящим хомяком
vse-shutochki.ru
Известный мем со следящим хомяком
Memepedia

Жестокость 2020-го

  • Уходящий год для многих стал переломным, который принес в жизнь каждого множество нелегких событий. Поэтому в сети часто можно увидеть мемы о жестокости и безжалостности 2020-го года.

Мем про жестокость 2020-го года
Pinterest
Мем про 2020 год
Pressa.tv
Смешной мем про 2020 год
Mixnews

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