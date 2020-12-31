Чим запам'ятався 2020 рік, що минає: топ-10 мемів

Софія Ковнір Приколи 17:07, 31.12.2020 Оновлено: 17:38, 31.12.2020

2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Зокрема, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими понині.

Так, 2020-й рік добігає кінця, і OBOZREVATEL вирішив зробити добірку відомих мемів, які поширювалися в мережі. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Статуї моаї

  • Статуї моаї з острову Пасхи показують вираз "кам'яне обличчя". У 2020 році меми саме з моаї позначають нерозуміння того, що відбувається.

Статуї моаї
YouTube
Мем із моаї
Pinterest
Мем 2020-го року зі статуєю моаї
YouTube

Листівки з WhatsApp

  • У популярному додатку WhatsApp існують вітальні листівки, які цьогоріч стали настільки популярними, що з них навіть роблять меми. Зокрема, вони відомі такими написами, як "З Днем плити", "З Днем народження чипсів" і багатьма іншими.

Листівки з WhatsApp
vodvore.net
Мем із листівки WhatsApp
yaplakal.com
Мем "З днем енергетика"
Twitter

"Ты чево наделал"

  • Цьогоріч героєм одних із найпопулярніших мемів став кіт, який нібито розсипається через усі події, що відбуваються в житті.

Мем "Ты чево наделал"
MemeStorage
Мем 2020-го року "Ты чево наделал"
Reddit
Популярний мем "Ты чево наделал"
vse-shutochki.ru

Танцюючі носії трун

  • У соціальних мережах часто можна натрапити на відео, у якому темношкірі чоловіки з Гани під музику несуть труну й водночас танцюють. Вони стали яскравими героями для мемів 2020-го року.

Мем із танцюючими носіями трун
v1rt.ru
Мем із темношкірими носіями трун
MediaLeaks
Мем із темношкірими чоловіками з Гани
v1rt.ru

Мем-мен

  • Це 3D-голова, яка використовується як логотип на сторінці Facebook "Special meme fresh". Спочатку мем-мен використовували для картинок про те, як люди стежать за здоров'ям, а пізніше з ним почали створювати меми з написами "Преступнеца", "Манашка" і багатьма іншими.

Мем-мен "Преступнеца"
Pinterest
Мем-мен "Касметолаг"
Pinterest
Мем-мен "Интилектуал"
Pinterest

"Наташа, мы все уронили"

  • Головними героями цих мемів стали коти, які нібито звертаються з неприємними новинами із самого ранку.

Мем "Наташа, мы все уронили"
sobaka.ru
Мем із котами "Наташа, мы все уронили"
Esquire
Популярний мем із котами й ім'ям Наташа
sobaka.ru

Коронавірус

  • Звичайно ж, найзначнішою подією 2020-го року стала пандемія коронавірусу. У соціальних мережах почали поширювати величезну кількість мемів на цю тему, більшість із них досить саркастичні.

Мем про коронавірус
M24.RU
Популярні меми про коронавірус у 2020 році
Корреспондент.net
Мем про COVID-19
ukranews.com

Доге і Чімс

  • Цей мем відомий великим накачаним сіба-іну Доге і маленьким псом тієї ж породи по кличці Чімс. Раніше вони існували окремо, але цьогоріч їх вирішили використовувати в мемах як порівняння.

Мем з Доге і Чімсом
YouTube
Який вигляд має мем із Доге і Чімсом
Twizz
Популярні меми з Доге і Чімсом
VGTimes

Хом'як, що стежить

  • Меми з хом'яком, що стежить, популярні й понині. У них тварина нібито стежить за тими, хто і чим займається під час пандемії, як проходять пресконференції в режимі самоізоляції і т. д.

Мем із хом'яком, що стежить
Memepedia
Популярний мем 2020-го року з хом'яком, що стежить
vse-shutochki.ru
Відомий мем із хом'яком, що стежить
Memepedia

Жорстокість 2020-го

  • Рік, що минає, для багатьох став переломним, який приніс у життя кожного безліч нелегких подій. Тому в мережі часто можна побачити меми про жорстокість і безжалісність 2020-го року.

Мем про жорстокість 2020-го року
Pinterest
Мем про 2020 рік
Pressa.tv
Смішний мем про 2020 рік
Mixnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 10 анекдотів про коронавірус, з яких сміються українці.

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