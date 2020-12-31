Чим запам'ятався 2020 рік, що минає: топ-10 мемів

2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Зокрема, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими понині.

Так, 2020-й рік добігає кінця, і OBOZREVATEL вирішив зробити добірку відомих мемів, які поширювалися в мережі. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Статуї моаї

Статуї моаї з острову Пасхи показують вираз "кам'яне обличчя". У 2020 році меми саме з моаї позначають нерозуміння того, що відбувається.

Статуї моаї YouTube

Мем із моаї Pinterest

Мем 2020-го року зі статуєю моаї YouTube

Листівки з WhatsApp

У популярному додатку WhatsApp існують вітальні листівки, які цьогоріч стали настільки популярними, що з них навіть роблять меми. Зокрема, вони відомі такими написами, як "З Днем плити", "З Днем народження чипсів" і багатьма іншими.

Листівки з WhatsApp vodvore.net

Мем із листівки WhatsApp yaplakal.com

Мем "З днем енергетика" Twitter

"Ты чево наделал"

Цьогоріч героєм одних із найпопулярніших мемів став кіт, який нібито розсипається через усі події, що відбуваються в житті.

Мем "Ты чево наделал" MemeStorage

Мем 2020-го року "Ты чево наделал" Reddit

Популярний мем "Ты чево наделал" vse-shutochki.ru

Танцюючі носії трун

У соціальних мережах часто можна натрапити на відео, у якому темношкірі чоловіки з Гани під музику несуть труну й водночас танцюють. Вони стали яскравими героями для мемів 2020-го року.

Мем із танцюючими носіями трун v1rt.ru

Мем із темношкірими носіями трун MediaLeaks

Мем із темношкірими чоловіками з Гани v1rt.ru

Мем-мен

Це 3D-голова, яка використовується як логотип на сторінці Facebook "Special meme fresh". Спочатку мем-мен використовували для картинок про те, як люди стежать за здоров'ям, а пізніше з ним почали створювати меми з написами "Преступнеца", "Манашка" і багатьма іншими.

Мем-мен "Преступнеца" Pinterest

Мем-мен "Касметолаг" Pinterest

Мем-мен "Интилектуал" Pinterest

"Наташа, мы все уронили"

Головними героями цих мемів стали коти, які нібито звертаються з неприємними новинами із самого ранку.

Мем "Наташа, мы все уронили" sobaka.ru

Мем із котами "Наташа, мы все уронили" Esquire

Популярний мем із котами й ім'ям Наташа sobaka.ru

Коронавірус

Звичайно ж, найзначнішою подією 2020-го року стала пандемія коронавірусу. У соціальних мережах почали поширювати величезну кількість мемів на цю тему, більшість із них досить саркастичні.

Мем про коронавірус M24.RU

Популярні меми про коронавірус у 2020 році Корреспондент.net

Мем про COVID-19 ukranews.com

Доге і Чімс

Цей мем відомий великим накачаним сіба-іну Доге і маленьким псом тієї ж породи по кличці Чімс. Раніше вони існували окремо, але цьогоріч їх вирішили використовувати в мемах як порівняння.

Мем з Доге і Чімсом YouTube

Який вигляд має мем із Доге і Чімсом Twizz

Популярні меми з Доге і Чімсом VGTimes

Хом'як, що стежить

Меми з хом'яком, що стежить, популярні й понині. У них тварина нібито стежить за тими, хто і чим займається під час пандемії, як проходять пресконференції в режимі самоізоляції і т. д.

Мем із хом'яком, що стежить Memepedia

Популярний мем 2020-го року з хом'яком, що стежить vse-shutochki.ru

Відомий мем із хом'яком, що стежить Memepedia

Жорстокість 2020-го

Рік, що минає, для багатьох став переломним, який приніс у життя кожного безліч нелегких подій. Тому в мережі часто можна побачити меми про жорстокість і безжалісність 2020-го року.

Мем про жорстокість 2020-го року Pinterest

Мем про 2020 рік Pressa.tv

Смішний мем про 2020 рік Mixnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 10 анекдотів про коронавірус, з яких сміються українці.