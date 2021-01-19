Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 19 января
Анекдот дня: оперуполномоченный Кравченко в рамках спецзадания переоделся нищими и сел у церкви просить милостыню. А уже на следующий день он уволился из МВД.
Веселые шутки и приколы за 19 января – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Муж возвращается дома, а жена в постели.
– Чего лежишь?
– Что-то сердце схватило.
Выходит в другую комнату, а там сын.
– Ты почему здесь?
– Там дядя Боря в шкафу прячется.
Муж возвращается, открывает шкаф.
– Боря, ты с ума сошел? У меня жена умирает, а ты с сыном в прятки играешь.
***
– Куда ты так спешишь?
– Муж пришел с работы, надо супружеский долг исполнить.
– Вот это страсти у вас!
– О чем ты? Зарплату надо срочно забрать.
***
Однажды решил пошутить и в резюме, в строке "достоинства" написал: "Отсутствует совесть". И сразу же стали предлагать та-а-а-акие должности.
***
В купе поезда врывается пограничник:
– Оружие, наркотики, алкоголь?
Женщина с верхней полки:
– Спасибо! Но лучше чашечку кофе!
***
Пьяный муж возвращается домой в три часа ночи. В прихожей падает, раздается страшный грохот. Из комнаты выбегают перепуганные жена и дети.
Муж:
– Что, без папочки заснуть не можете?
***
– Скажите, а когда вы заинтересовались парашютным спортом?
– Честно говоря, когда увидел, что горит и второй двигатель.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку анекдотов, приколов и шуток о диетах и похудении: зашел на кухню ночью воды попить, а там супруга худеет.