Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 19 січня

Анекдот дня: оперуповноважений Кравченко в межах спецзавдання перевдягнувся жебраком та сів поблизу церкви просити милостиню. А вже наступного дня він звільнився з МВС.

Веселі жарти та приколи за 19 січня – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Чоловік повертається додому, а дружина в ліжку.

– Чого лежиш?

– Щось серце схопило.

Йде до іншої кімнати, а там син.

– Ти чого тут?

– Там дядько Боря в шафі ховається.

Чоловік повертається, відкриває шафу.

– Боря, ти з глузду з'їхав? У мене дружина вмирає, а ти з сином у хованки граєш.

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Анекдот про Кропивницький "Жарти по-русски" / Facebook

– Куди ти так поспішаєш?

– Чоловік прийшов з роботи, треба подружній обов'язок виконати.

– Оце пристрасті у вас!

– Про що ти? Зарплату треба терміново забрати.

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Якось вирішив пожартувати і в резюме в рядку "чесноти" написав: "Відсутня совість". І одразу ж стали пропонувати та-а-а-акі посади.

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Анекдот про оголошення "Жарти по-русски" / Facebook

До купе поїзда вривається прикордонник:

– Зброя, наркотики, алкоголь?

Жінка з верхньої полиці:

– Дякую! Але краще чашечку кави!

***

П'яний чоловік повертається додому о третій годині ночі. У передпокої падає, лунає страшний гуркіт. З кімнати вибігають перелякані дружина та діти.

Чоловік:

– Що, без татка заснути не можете?

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Анекдот про жінок "Жарти по-русски" / Facebook

– Скажіть, а коли ви зацікавилися парашутним спортом?

– Чесно кажучи, коли побачив, що горить і другий двигун.

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Раніше OBOZREVATEL публікував добірку анекдотів, приколів і жартів про дієти і схуднення: зайшов на кухню вночі води попити, а там дружина худне.