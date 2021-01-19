Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 19 січня
Анекдот дня: оперуповноважений Кравченко в межах спецзавдання перевдягнувся жебраком та сів поблизу церкви просити милостиню. А вже наступного дня він звільнився з МВС.
Веселі жарти та приколи за 19 січня – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
Чоловік повертається додому, а дружина в ліжку.
– Чого лежиш?
– Щось серце схопило.
Йде до іншої кімнати, а там син.
– Ти чого тут?
– Там дядько Боря в шафі ховається.
Чоловік повертається, відкриває шафу.
– Боря, ти з глузду з'їхав? У мене дружина вмирає, а ти з сином у хованки граєш.
***
– Куди ти так поспішаєш?
– Чоловік прийшов з роботи, треба подружній обов'язок виконати.
– Оце пристрасті у вас!
– Про що ти? Зарплату треба терміново забрати.
***
Якось вирішив пожартувати і в резюме в рядку "чесноти" написав: "Відсутня совість". І одразу ж стали пропонувати та-а-а-акі посади.
***
До купе поїзда вривається прикордонник:
– Зброя, наркотики, алкоголь?
Жінка з верхньої полиці:
– Дякую! Але краще чашечку кави!
***
П'яний чоловік повертається додому о третій годині ночі. У передпокої падає, лунає страшний гуркіт. З кімнати вибігають перелякані дружина та діти.
Чоловік:
– Що, без татка заснути не можете?
***
– Скажіть, а коли ви зацікавилися парашутним спортом?
– Чесно кажучи, коли побачив, що горить і другий двигун.
***
Раніше OBOZREVATEL публікував добірку анекдотів, приколів і жартів про дієти і схуднення: зайшов на кухню вночі води попити, а там дружина худне.