Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 15 февраля

Совет для девушек, которым вдруг стало скучно в День влюбленных: подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и закричите: "Кто это, черт возьми, такая?"

Веселые приколы, анекдоты и мемы за 15 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

– Розочка, мы с тобой женаты только первый день, а ты уже ругаешься.

– Но я же ждала этого целых два года.

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Мем с котами "Жарти українською" / Facebook

Настоящий интеллигент никогда не скажет гостям: "А ну, пошли вон отсюда". Он скажет: "У меня есть еще пять альбомов семейных фотографий, сейчас достану".

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Сегодня в офисе я получил целых пять валентинок. Жаль только, что в нашем коллективе нет женщин.

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Анекдот про День святого Валентина mixnews.lv

Иван подходит к соседнему забору:

– Василий, выходи на улицу, поговорим.

– Да я бы с удовольствием, но жена не пустит.

– Возьми и ее.

– Тогда нам придется только слушать.

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Прикол про АТБ "Жарти українською" / Facebook

Приходит мужчина в роддом. Его встречает медсестра:

– У вас мальчик, 3500.

Тот, доставая кошелек:

– Ты смотри – недорого.

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Прикол про отношения "Жарти українською" / Facebook

Мужчина, лежа на операционном столе, обращается к своему зятю-хирургу, который собирается проводить операцию:

– Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь случится, твоя теща обязательно захочет переехать к тебе.

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Прикол про мужа и жену "Жарти українською" / Facebook

Едут в такси американец, еврей и россиянин. На повороте автомобиль неожиданно слетает с дороги и падает в ущелье. Американец начинает молиться, россиянин – страшно ругается, а еврей кричит водителю:

– Шеф, счетчик выключи!

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Сегодня прочитала, что от недосыпа можно набрать вес. Вот, оказывается, в чем причина ожирения. А вы все – "булочки, булочки".

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Прикол про ЗНО "Український гумор" / Telegram

Еврей купил два лотерейных билета и по одному из них выиграл автомобиль. К нему подходят друзья, поздравляют, а он грустный, чуть ли не плачет.

– Абрам, почему ты грустишь, ты же машину выиграл.

– Я думаю, и зачем я второй билет покупал?

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Врач – мужчине:

– Скажите вашей жене, что ухудшение слуха у нее – возрастное.

– Возрастное? Тогда сами ей об этом и говорите.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хозяин виллы в Фрайбурге, которую снимал российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на пропагандистов Кремля.