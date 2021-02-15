Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 15 февраля
Совет для девушек, которым вдруг стало скучно в День влюбленных: подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и закричите: "Кто это, черт возьми, такая?"
Веселые приколы, анекдоты и мемы за 15 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Розочка, мы с тобой женаты только первый день, а ты уже ругаешься.
– Но я же ждала этого целых два года.
***
Настоящий интеллигент никогда не скажет гостям: "А ну, пошли вон отсюда". Он скажет: "У меня есть еще пять альбомов семейных фотографий, сейчас достану".
***
Сегодня в офисе я получил целых пять валентинок. Жаль только, что в нашем коллективе нет женщин.
***
Иван подходит к соседнему забору:
– Василий, выходи на улицу, поговорим.
– Да я бы с удовольствием, но жена не пустит.
– Возьми и ее.
– Тогда нам придется только слушать.
***
Приходит мужчина в роддом. Его встречает медсестра:
– У вас мальчик, 3500.
Тот, доставая кошелек:
– Ты смотри – недорого.
***
Мужчина, лежа на операционном столе, обращается к своему зятю-хирургу, который собирается проводить операцию:
– Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь случится, твоя теща обязательно захочет переехать к тебе.
***
Едут в такси американец, еврей и россиянин. На повороте автомобиль неожиданно слетает с дороги и падает в ущелье. Американец начинает молиться, россиянин – страшно ругается, а еврей кричит водителю:
– Шеф, счетчик выключи!
***
Сегодня прочитала, что от недосыпа можно набрать вес. Вот, оказывается, в чем причина ожирения. А вы все – "булочки, булочки".
***
Еврей купил два лотерейных билета и по одному из них выиграл автомобиль. К нему подходят друзья, поздравляют, а он грустный, чуть ли не плачет.
– Абрам, почему ты грустишь, ты же машину выиграл.
– Я думаю, и зачем я второй билет покупал?
***
Врач – мужчине:
– Скажите вашей жене, что ухудшение слуха у нее – возрастное.
– Возрастное? Тогда сами ей об этом и говорите.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хозяин виллы в Фрайбурге, которую снимал российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на пропагандистов Кремля.