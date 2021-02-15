Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 15 лютого
Порада для дівчат, яким раптом стало нудно в День закоханих: підійдіть до будь-якої пари в ресторані й закричіть: "Хто це, до дідька, така?"
Веселі приколи, анекдоти й меми за 15 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
– Розочко, ми з тобою одружені тільки перший день, а ти вже лаєшся.
– Але я ж чекала на це цілих два роки.
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Справжній інтелігент ніколи не скаже гостям: "А ну, пішли геть звідси". Він скаже: "У мене є ще п'ять альбомів сімейних фотографій, зараз дістану".
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Сьогодні в офісі я отримав цілих п'ять валентинок. Шкода тільки, що в нашому колективі немає жінок.
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Іван підходить до сусіднього забору:
– Василю, виходь на вулицю, поговоримо.
– Так я б із задоволенням, але жінка не пустить.
– Візьми й її.
– Тоді нам доведеться тільки слухати.
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Приходить чоловік до пологового будинку. Його зустрічає медсестра:
– У вас хлопчик, 3500.
Той, дістаючи гаманець:
– Ти дивись – недорого.
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Чоловік, лежачи на операційному столі, звертається до свого зятя-хірурга, який збирається проводити операцію:
– Синку, не забувай, якщо зі мною що-небудь трапиться, твоя теща обов'язково захоче переїхати до тебе.
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Їдуть у таксі американець, єврей і росіянин. На повороті автомобіль несподівано злітає з дороги і падає в ущелину. Американець починає молитися, російський – страшно лається, а єврей кричить водієві:
– Шеф, лічильник вимкни!
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Сьогодні прочитала, що від недосипу можна набрати вагу. Ось, виявляється, в чому причина ожиріння. А ви все – "булочки, булочки".
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Єврей купив два лотерейні квитки і за одним з них виграв автомобіль. До нього підходять друзі, вітають, а він сумний, мало не плаче.
– Абраме, чого ти сумуєш, ти ж машину виграв.
– Я думаю, і навіщо я другий квиток купував?
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Лікар – чоловікові:
– Скажіть вашій дружині, що погіршення слуху в неї – вікове.
– Вікове? Тоді самі їй про це і кажіть.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше господар вілли у Фрайбурзі, яку знімав російський опозиціонер Олексій Навальний, зняв пародію на пропагандистів Кремля.