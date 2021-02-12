Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 12 февраля
Назван секрет счастливой семейной жизни для женщин: во все блюда добавляйте мужу чеснок, чтобы никакая зараза к нему не пристала.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Ты готовишься к лету? – Конечно! – А как? – Потихоньку растягиваю летнюю одежду.
***
Муж и жена переехали в новый дом.
– Нам надо купить срочно шторы, – говорит жена, – а то когда я буду раздеваться, соседи могут увидеть меня.
– Не стоит тратить деньги, – отвечает муж, – когда они увидят тебя, то сами купят шторы.
***
Чем тоньше вкус, тем меньше выбор и в винном магазине, и на сайте знакомств.
***
Одесса, Привоз. Две подружки:
– Розочка, ты недавно переехала на другую квартиру. Как тебе там живется?
– Поначалу я чувствовала себя совсем чужой. А потом со всеми переругалась.
***
В отделение полиции вбегает заплаканная женщина:
– Найдите моего мужа, я не могу без него жить, а он исчез.
– Когда это произошло?
– Неделю назад.
– Но почему вы об этом заявляете только сегодня?
– Сегодня у него зарплата.
***
В России ребенка нужно водить не к детскому психологу, а сразу на балкон покурить.
***
Полицейский останавливает машину на дороге ночью:
– Господин профессор, вы не видите, что вашу машину мотает по всей дороге?
– Простите, я выпил десять рюмок.
– Но это же не повод пускать за руль жену.
***
Жена уехала в командировку. Муж будит дочку и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: "Это не наш ребенок". Пришли в другой – то же самое. Садятся в автобус, едут. Девочка и говорит:
– Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу.
***
– Мама, ты завтра пойдешь на родительское собрание?
– Нет, сынок, на эти деньги мы с тобой лучше в Турцию слетаем.
***
Жена:
– Что-то у меня левая рука чешется. Наверное, к деньгам.
Муж, не отрывая взгляда от газеты:
– Не дам.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кот необычной масти стал звездой сети. Хозяйка животного верит, что необычные пятна на питомце являются хорошим знаком.