Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 12 лютого
Названо секрет щасливого сімейного життя для жінок: в усі страви додавайте чоловікові часник, щоб жодна зараза до нього не вчепилася.
Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
– Ти готуєшся до літа? – Звичайно! – А як? – Потихеньку розтягую літній одяг.
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Чоловік і дружина переїхали в новий будинок.
– Нам терміново треба купити штори, – каже дружина, – а то коли я буду роздягатися, сусіди можуть побачити мене.
– Не варто витрачати гроші, – відповідає чоловік, – коли вони побачать тебе, то самі куплять штори.
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Що тонший смак, то менший вибір і в винному магазині, і на сайті знайомств.
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Одеса, Привоз. Дві подружки:
– Розочко, ти нещодавно переїхала на іншу квартиру. Як тобі там живеться?
– Спочатку я відчувала себе зовсім чужою. А потім з усіма пересварилася.
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До відділення поліції вбігає заплакана жінка:
– Знайдіть мого чоловіка, я не можу без нього жити, а він зник.
– Коли це сталося?
– Тиждень тому.
– Але чому ви про це заявляєте тільки сьогодні?
– Сьогодні в нього зарплата.
***
У Росії дитину потрібно водити не до дитячого психолога, а одразу на балкон покурити.
***
Поліцейський зупиняє машину на дорозі вночі:
– Пане професоре, ви не бачите, що вашу машину мотає по всій дорозі?
– Вибачте, я випив десять чарок.
– Але це ж не привід пускати за кермо дружину.
***
Дружина поїхала у відрядження. Чоловік будить доньку і веде в садок. Прийшли в один, а їм кажуть: "Це не наша дитина". Прийшли в інший – те саме. Сідають в автобус, їдуть. Дівчинка й каже:
– Тату, ще один садок, і я спізнюся до школи.
***
– Мамо, ти завтра підеш на батьківські збори?
– Ні, синку, на ці гроші ми з тобою краще до Туреччини злітаємо.
***
Дружина:
– Щось у мене ліва рука свербить. Напевно, до грошей.
Чоловік, не відриваючи погляду від газети:
– Не дам.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кіт незвичайного забарвлення став зіркою мережі. Господарка тварини вірить, що незвичайні плями на вихованці є хорошим знаком.