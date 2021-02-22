Анекдоты дня: приколы и мемы за 22 февраля

Как говорят, тактичность – это умение вовремя притвориться слепым, глухим и глупым.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATELза 22 февраля.

Учитель на уроке ботаники спрашивает, когда лучшее время для сбора яблок:

Ваня:

– Август.

Лиза:

– Сентябрь.

Вовочка:

– Когда собака привязана.

***

Бесит, когда не для тебя рассветы и туманы, не для тебя моря и океаны.

***

В чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те и другие переводят деньги своим детям за границу.

***

– Дал в газете объявление: "Ищу подругу жизни!". Откликнулись около 20 мужиков...

– Что хотят?

– Все написали: "Забери мою".

***

Посетитель в ресторане:

– Официант, почему посуда грязная?

– Посудомойщица заболела.

Из кухни слышится голос повара:

– Подумаешь, насморк у нее! Я вот уже полгода дизентерией болею – и ничего.

***

– Роза Марковна, а чего это у вас на ногах такие пальцы кривые?

– Из-за убеждений.

– Каких?

– Я убеждена, что у меня 35 размер ноги.

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– Что такое украинский национализм?

– Это когда президент – еврей, премьер – еврей, а Рабинович – в оппозиции.

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Чтобы получить больничный, я пришла к врачу не накрашенная... Так чуть "скорая" не забрала.

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– Я вегетарианец с непереносимостью лактозы и глютена. Что я могу заказать?

– Такси!

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сеть захватило упражнение-челлендж, которое гораздо легче выполнить женщинам. Его запустили в сервисе TikTok, где пользователи стали делиться своими видео.