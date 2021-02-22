Анекдоты дня: приколы и мемы за 22 февраля
Как говорят, тактичность – это умение вовремя притвориться слепым, глухим и глупым.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATELза 22 февраля.Анекдоты и мемы дня
Учитель на уроке ботаники спрашивает, когда лучшее время для сбора яблок:
Ваня:
– Август.
Лиза:
– Сентябрь.
Вовочка:
– Когда собака привязана.
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Бесит, когда не для тебя рассветы и туманы, не для тебя моря и океаны.
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В чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те и другие переводят деньги своим детям за границу.
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– Дал в газете объявление: "Ищу подругу жизни!". Откликнулись около 20 мужиков...
– Что хотят?
– Все написали: "Забери мою".
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Посетитель в ресторане:
– Официант, почему посуда грязная?
– Посудомойщица заболела.
Из кухни слышится голос повара:
– Подумаешь, насморк у нее! Я вот уже полгода дизентерией болею – и ничего.
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– Роза Марковна, а чего это у вас на ногах такие пальцы кривые?
– Из-за убеждений.
– Каких?
– Я убеждена, что у меня 35 размер ноги.
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– Что такое украинский национализм?
– Это когда президент – еврей, премьер – еврей, а Рабинович – в оппозиции.
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Чтобы получить больничный, я пришла к врачу не накрашенная... Так чуть "скорая" не забрала.
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– Я вегетарианец с непереносимостью лактозы и глютена. Что я могу заказать?
– Такси!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сеть захватило упражнение-челлендж, которое гораздо легче выполнить женщинам. Его запустили в сервисе TikTok, где пользователи стали делиться своими видео.