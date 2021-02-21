Сеть захватило упражнение-челлендж, которое под силу только женщинам. Видео

В сети приобретает популярность новый челлендж, который показал разницу между женщинами и мужчинами. Его суть состоит в простом упражнении, которое выполняется на полу и которое оказалась более легким для представительниц слабого пола.

А вот парням приходится приложить немало усилий, сообщает "Радио Maximum". Челлендж запустили в сервисе TikTok, где пользователи стали делиться соответствующими видео.

На многочисленных роликах парни и девушки повторяют простое упражнение, которое заключается в том, чтобы стать на колени, согнуть руки в локтях, опереться на них, а потом спрятать их за спину. Однако удержать равновесие могут не все: чаще всего именно мужчины страдают от удара лбом о пол.

Причем чем быстрее парни пытались сделать упражнение, тем скорее следовало падение. Поэтому, поддерживая челлендж, желательно использовать подушки.

Секрет такого отличия в выполнении одного и того же действия женщинами и мужчинами кроется в том, что у первых центр тяжести располагается ближе к бедрам, а у вторых он выше, поэтому представителям сильного пола труднее справиться с заданием.

Однако в действительности проблемы с упражнением возникали и у женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сибири запустили так называемый "дубак челлендж" из-за рекордного за последние сто лет холода: температура в регионе опустилась до -49 градусов.