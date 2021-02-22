Анекдоти дня: приколи і меми за 22 лютого

Як кажуть, тактовність – це вміння вчасно прикинутися сліпим, глухим і дурним.

Актуальні анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 22 лютого.

Учитель на уроці ботаніки запитує, коли найкращий час для збору яблук:

Ваня:

– Серпень.

Ліза:

– Вересень.

Вовочка:

– Коли собака прив'язаний.

***

Бісить, коли не для тебе світанки і тумани, не для тебе моря і океани.

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У чому схожість депутатів і гастарбайтерів? І ті й інші переводять гроші своїм дітям за кордон.

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– Дав у газеті оголошення: "Шукаю подругу життя!". Відгукнулися близько 20 мужиків...

– Що хочуть?

– Всі написали: "Забери мою".

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Відвідувач у ресторані:

– Офіціанте, чому посуд брудний?

– Посудомийниця захворіла.

З кухні чується голос кухаря:

– Подумаєш, нежить у неї! Я ось уже півроку на дизентерію хворію – і нічого.

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– Розо Марківно, а чого це у вас на ногах такі пальці криві?

– Через переконання.

– Які?

– Я переконана, що в мене 35 розмір ноги.

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– Що таке український націоналізм?

– Це коли президент – єврей, прем'єр – єврей, а Рабінович – в опозиції.

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Щоб отримати лікарняний, я прийшла до лікаря не нафарбованою... Так трохи "швидка" не забрала.

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– Я вегетаріанець з непереносимістю лактози і глютену. Що я можу замовити?

– Таксі!

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу захопила вправа-челендж, яку набагато легше виконати жінкам. Його запустили в сервісі TikTok, де користувачі стали ділитися своїми відео.