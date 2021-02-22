Анекдоти дня: приколи і меми за 22 лютого
Як кажуть, тактовність – це вміння вчасно прикинутися сліпим, глухим і дурним.
Актуальні анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 22 лютого.Анекдоти і меми дня
Учитель на уроці ботаніки запитує, коли найкращий час для збору яблук:
Ваня:
– Серпень.
Ліза:
– Вересень.
Вовочка:
– Коли собака прив'язаний.
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Бісить, коли не для тебе світанки і тумани, не для тебе моря і океани.
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У чому схожість депутатів і гастарбайтерів? І ті й інші переводять гроші своїм дітям за кордон.
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– Дав у газеті оголошення: "Шукаю подругу життя!". Відгукнулися близько 20 мужиків...
– Що хочуть?
– Всі написали: "Забери мою".
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Відвідувач у ресторані:
– Офіціанте, чому посуд брудний?
– Посудомийниця захворіла.
З кухні чується голос кухаря:
– Подумаєш, нежить у неї! Я ось уже півроку на дизентерію хворію – і нічого.
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– Розо Марківно, а чого це у вас на ногах такі пальці криві?
– Через переконання.
– Які?
– Я переконана, що в мене 35 розмір ноги.
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– Що таке український націоналізм?
– Це коли президент – єврей, прем'єр – єврей, а Рабінович – в опозиції.
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Щоб отримати лікарняний, я прийшла до лікаря не нафарбованою... Так трохи "швидка" не забрала.
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– Я вегетаріанець з непереносимістю лактози і глютену. Що я можу замовити?
– Таксі!
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу захопила вправа-челендж, яку набагато легше виконати жінкам. Його запустили в сервісі TikTok, де користувачі стали ділитися своїми відео.