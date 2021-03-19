Анекдоты дня: приколы и мемы за 19 марта
Студент получает письмо от отца: "Высылаю тебе 100 гривен, как ты и просил. Только запомни: 100 пишется с двумя, а не с тремя нулями".
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 19 марта.Анекдоты и мемы дня
– Я зарабатываю столько, что могу содержать трех таких женщин, как ты.
– Чудесно! Тогда с нами будут жить моя мама и бабушка.
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Сила воли – это когда ты на ужин положил себе десять сосисок, а потом вспомнил, что на диете, вздохнул и мужественно положил одну обратно в кастрюлю.
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Перемеряв пару десятков шляпок, женщина обращается к продавщице:
– Пожалуй, возьму этот. Сколько он стоит?
– Нисколько, в нем вы пришли.
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Подходит мальчик к отцу:
– Папа, ты обещал дать мне 11 доллаpов, если по математике я получу "5".
– Да.
– Позавчоpа я получил "2", вчера – "2" и сегодня – "1", вместе "5".
– Возьми один доллар и еще один, вместе – 11.
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Едут трое на мотоцикле без коляски. Гаишник, увидев это, возмущенно машет палкой, пытаясь остановить. Один из мотоциклистов разводит руками и кричит:
– Мы тебя что, на голову посадим?
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– Рабинович, у меня есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
– Давайте лучше так: вы будете открывать, а я на шухере постою.
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Жена случайно купила книгу "Яды", читает. Муж второй день моет посуду, выносит мусор и во всем с ней соглашается.
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Один мужчина, который устроился пожарником, делится впечатлениями с друзьями:
– Зарплата хорошая, коллектив отличный, соцпакет, удобный график, но как пожар – хоть увольняйся!
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Профессор на экзамене спрашивает у студента, который сдает без подготовки:
– Вы знаете, что такое экзамен?
– Это беседа двух умных людей.
– А если один из них дурак?
– Тогда второй не получит стипендии.
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Туристическая группа во время экскурсии осматривает руины древней крепости. Маленький мальчик тихо спрашивает у отца:
– Это здесь мама училась водить машину?
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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку приколов и анекдотов о пятнице. Бывает, только бросишь пить, а тут раз – и пятница!