Анекдоты дня: приколы и мемы за 18 марта
Народная примета: вовремя пропитые деньги – лучшая защита от инфляции.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 марта.Анекдоты и мемы дня
Очень полная пациентка спрашивает у профессора:
– Какие упражнения полезны для похудения?
– Советую поворачивать голову справа налево и наоборот.
– Как часто?
– Каждый раз, когда вам предлагают еду!
***
Мужчина приводит козла на выставку собак.
– Зарегистрируйте нас, пожалуйста.
– Да это же козел.
– Бороду видите? Это ризеншнауцер.
– А рога?
– А вот в личную жизнь моей собаки попрошу не вмешиваться.
***
На вопрос "согласен ли ты взять в жены эту женщину?" нужно отвечать: "согласен", а не "была не была".
***
Маленькая девочка говорит кассирше:
– Вы вчера ошиблись на сто гривен, когда давали мне сдачу!
– Но ты должна была сразу же сказать об этом, а сейчас уже поздно.
– Ну хорошо, тогда оставлю их себе.
***
– Как чувствует себя твой дядя после операции?
– К сожалению, возникли осложнения.
– Какие?
– Женится на медсестре.
***
– Рабинович, твоя жена на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я своей тоже на проезд не даю!
***
Семья интеллигентов. Жена играет на скрипке.
Человек:
– Ну хорошо, хорошо, перестань! Куплю я тебе новое платье.
***
Мужчина встает утром с похмелья. Голова болит. Подходит к зеркалу и видит себя в двух "экземплярах".
– Что за ерунда?
Один из двоих в зеркале отвечает:
– Это белая горячка.
– Слава Богу! А я думал – клонирование.
***
Двое мужчин беседуют в походе:
– Зачем ты фото тещи с собой берешь?
– Представь: дождь, холод. А как посмотрю на него, думаю: "Боже, как здесь хорошо".
***
– Я побрызгала всю картошку дустом, а через час пошел дождь. Как вы думаете, сдохнут жуки или нет?
– Сдохнут или нет – точно не знаю, но того здоровья, что было, уже у них не будет.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал анекдоты о тещах. Как известно, каждое четвертое воскресенье октября в мире празднуют День тещи.