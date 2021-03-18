Анекдоти дня: приколи та меми за 18 березня

Народна прикмета: вчасно пропиті гроші – найкращий захист від інфляції.

Актуальні анекдоти, приколи і меми – в добірці OBOZREVATEL за 18 березня.

Дуже огрядна пацієнтка запитує в професора:

– Які вправи корисні для схуднення?

– Раджу повертати голову справа наліво та навпаки.

– Як часто?

– Щоразу, коли вам пропонують їжу!

***

Чоловік приводить козла на виставку собак.

– Зареєструйте нас, будь ласка.

– Так це ж козел.

– Бороду бачите? Це різеншнауцер.

– А роги?

– А ось в особисте життя мого собаки попрошу не втручатися.

***

На запитання "Чи згоден ти взяти за дружину цю жінку?" потрібно відповідати: "Згоден", а не "Була не була".

***

Маленька дівчинка каже касирці:

– Ви вчора помилилися на сто гривень, коли давали мені здачу!

– Але ти мала одразу ж сказати про це, а зараз уже пізно.

– Ну добре, тоді залишу їх собі.

***

– Як почувається твій дядько після операції?

– На жаль, виникли ускладнення.

– Які?

– Одружується з медсестрою.

***

– Рабіновичу, твоя дружина на роботу ходить?

– Ходить.

– Правильно! Я своїй теж на проїзд не даю!

***

Сім'я інтелігентів. Дружина грає на скрипці.

Чоловік:

– Ну добре, добре, припини! Куплю я тобі нову сукню.

***

Чоловік прокидається вранці, похмілля. Голова болить. Підходить до дзеркала і бачить себе у двох "екземплярах".

– Що за дурня?

Один із двох у дзеркалі відповідає:

– Це біла гарячка.

– Слава Богу! А я думав – клонування.

***

Двоє чоловіків розмовляють у поході:

– Навіщо ти фото тещі із собою береш?

– Уяви: дощ, холод. А як подивлюся на нього, думаю: "Боже, як тут добре".

***

– Я побризкала всю картоплю дустом, а через годину пішов дощ. Як ви думаєте, здохнуть жуки чи ні?

– Здохнуть чи ні – точно не знаю, але того здоров'я, що було, вже не матимуть.

***

Раніше OBOZREVATEL публікував анекдоти про тещ. Як відомо, кожної четвертої неділі жовтня в світі святкують День тещі.