Анекдоты дня: приколы и мемы за 12 апреля
Свидетели Иеговы, которые позвонили в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам просто в подъезде.
Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 12 апреля.
Анекдоты и мемы дня
Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что выделять водку на борьбу с алкоголизмом.
***
– Абрам, а ты когда-нибудь говорил своей жене, что ты о ней думаешь?
– Конечно, хочешь покажу шрам на голове?
***
– Почему ты такой взволнованный?
– Жена ушла без зонта, а на улице – ливень.
– Не переживай, спрячется в каком-то из магазинов.
– Именно этого я и боюсь.
***
Сара стоит перед зеркалом, Абрам лежит на диване.
– Боже, как я пострашнела! Абрам, срочно скажи мне какой-нибудь комплимент!
– Сарочка, у тебя отличное зрение!
***
– Как обстоят дела у вашего сына в школе?
– Сейчас уже лучше, но пока что хожу на родительские собрания под чужой фамилией.
***
Абрам и Сара едут в автомобиле, Сара за рулем. Вдруг Сара кричит:
– У меня отказали тормоза, не могу остановиться!
– Срочно перестраивайся в левый ряд, там машина впереди дешевле!
***
– Мы в этом году на одну путевку всей семьей отдохнули!
– Как это?
– Отправили в санаторий тещу.
***
– Абрам, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах!
– Сарочка, ты же неделю тому назад уже признавалась!
– Таки есть свежие данные.
***
Блондинка в автосервисе:
– Машина постоянно глохнет. Десять автосервисов объездила – всюду отказывают в ремонте!
– Сейчас посмотрим!
Механик открывает капот, а там записка: "Она ездить не умеет, платить не буду. Муж".
***
– Сарочка, почему ты не следишь за собой?
– Во-первых, я себя ни в чем не подозреваю, а во-вторых, одесская душа в 90-60-90 не влезет.
***
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя святить на Пасху и какой должна быть пасхальная корзина у православных верующих.