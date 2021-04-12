Анекдоти дня: приколи та меми за 12 квітня

Свідки Єгови, які подзвонили в квартиру п'яного викладача філософії, прийняли іслам просто в під'їзді.

Актуальні анекдоти, жарти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 12 квітня.

Анекдоти та меми дня

Виділяти гроші на боротьбу з корупцією – це те саме, що виділяти горілку на боротьбу з алкоголізмом.

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Мем про гаджети "Жарти українською" / Facebook

– Абраме, а ти колись казав своїй дружині, що ти про неї думаєш?

– Звичайно, хочеш покажу шрам на голові?

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Мем про школу pikabu.ru

– Чому ти такий схвильований?

– Дружина пішла без парасольки, а на вулиці – злива.

– Не переживай, сховається в якомусь із магазинів.

– Саме цього я й боюся.

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Мем про котів "Жарти українською" / Facebook

Сара стоїть перед дзеркалом, Абрам лежить на дивані.

– Боже, як я пострашнішала! Абраме, терміново скажи мені якийсь комплімент!

– Сарочко, у тебе відмінний зір!

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Мем про запальність vinishko_fm / Instagram

– Як йдуть справи у вашого сина в школі?

– Зараз вже краще, але поки що ходжу на батьківські збори під чужим прізвищем.

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Мем про сімейне життя Мем про запальність

Абрам і Сара їдуть в автомобілі, Сара за кермом. Раптом Сара кричить:

– У мене відмовили гальма, не можу зупинитися!

– Терміново перебудовуйся в лівий ряд, там машина попереду дешевша!

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Мем про дитинство Мем про запальність

– Ми цього року на одну путівку всією сім'єю відпочили!

– Як це?

– Відправили в санаторій тещу.

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Мем про погоду "Жарти українською" / Facebook

– Абраме, перед весіллям я хочу тобі зізнатися у всіх своїх гріхах!

– Сарочко, ти ж тиждень тому вже зізнавалася!

– Таки є свіжі дані.

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Анекдот "Жарти українською" / Facebook

Блондинка в автосервісі:

– Машина постійно глухне. Десять автосервісів об'їздила – всюди відмовляють у ремонті!

– Зараз подивимося!

Механік відкриває капот, а там записка: "Вона їздити не вміє, платити не буду. Чоловік".

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– Сарочко, чому ти не стежиш за собою?

– По-перше, я себе ні в чому не підозрюю, а по-друге, одеська душа в 90-60-90 не влізе.

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Мем про відпочинок "Жарти українською" / Facebook

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна й що не можна святити на Великдень і яким має бути великодній кошик у православних вірян.