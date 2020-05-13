Жгучий черный перец: почему его рекомендуют диетологи, и кому о нем придется забыть

Добавление в рацион черного перца может иметь как положительное, так и негативное влияние на общее самочувствие человека.

Об этом на странице в соцсети Facebook написал диетолог Сергей Антонюк.

Горько-жгучий вкус и сильный аромат перца зависит от содержащихся в нем эфирных масел, присутствие которых там составляет до 2%, и алкалоида пиперина – его там содержится до 9%.

"Пиперин, содержащийся в перце, раздражает терморецепторы, чем вызывает расширение сосудов и приток крови, повышая при этом температуру. Это положительно при коррекции массы тела. Надо отметить, что перец улучшает вкусовые качества пищи, но не провоцирует перееданий. Местное раздражающие действие перчинок многие успешно применяют в процессе отвыкания от злоупотреблений солью", - отметил диетолог.

Пиперин обладает иммуномодулирующими свойствами, имеет бактерицидное действие, что служит защитой от патогенных микроорганизмов. Как отметил диетолог, эти свойства делают обоснованным употребление перца совместно с 40-80 мл. водки тем, кто простудился или же находится в стране с сомнительным микробиологическим статусом продуктов.

Как отметил врач, прибегнуть к такому рецепту могут только те, у кого нет индивидуальных противопоказаний. Механизм действия в случае применения такого коктейля базируется на бактерицидном действии этилового спирта и пиперина. Учитывая то, что пиперин быстро расширит сосуды, ускорится также и всасывание спирта, чем потенцируется его действие.

"При применении самых разных препаратов и употреблении перца, особенно любителям поперчить, надо понимать, что скорость всасывания их в кровь и, соответственно, начало действия, однозначно увеличатся. Пиперин улучшает секреторную функцию желудка, стимулируя выработку соляной кислоты, чем полезен при гастритах с пониженной кислотностью", - отметил врач.

Однако, по словам Антонюка, к употреблению перца особенно осторожно надо подходить при патологии ЖКТ, когда есть повышенная кислотность в желудке, на высоте воспалительных процессов в области слизистых полости рта и на протяжении всего ЖКТ. "Не подходит он при кормлении грудью, а также маленьким детям из-за ранимости слизистых. При беременности употребление перца целесообразно свести к минимуму", - подчеркнул диетолог.

Кроме вышеуказанных свойств, перец черный также богат витаминами В5, В6, К.

В 100 г перца содержится по отношению к суточной норме: калия - 53%, кальция - 44%, магния - 42%, железа - 54%, марганца - 637%, меди - 133%. По своей пищевой ценности перец, по словам диетолога, без сомнения, - продукт здорового питания, но требует умеренности в употреблении.

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