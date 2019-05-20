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Зеленский назвал любимое блюдо

5.7тЧитать материал на украинском

Любимым блюдом президента Украины Владимира Зеленского является хорошо прожаренный стейк.

По его словам, самый вкусный стейк получается в тандыре. Тандыр – это печь-жаровня, мангал шарообразной формы для приготовления пищи.

Также оказалось, что президент Украины любит готовить мясо на гриле.

"Больше всего я люблю говяжий стейк, но редко его сейчас ем. Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя тоже это очень редко делаю. Стейк в тандыре — моя тема - толстый кусок мяса, полностью прожаренный, и не сухой", - рассказал Зеленский о своих кулинарных пристрастиях изданию "Сегодня".

Самый нежный стейк получается из телятины, но во время приготовления следует выполнять несколько правил, тогда результат порадует.

Пошаговый рецепт стейка читайте по этой ссылке.

Говяжий стейк

Говяжий стейк

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