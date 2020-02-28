Великий пост 2020: блюда, которые сделают рацион ярче и полезнее

Великий пост 2020 году приходится на даты с 2 марта по 18 апреля. По данным опросов, в Украине почти треть населения соблюдает эту традицию полностью или частично.

OBOZREVATEL при помощи диетолога Марии Колповской подготовил пять кулинарных идей, которые сделают ваш постный рацион разнообразнее, ярче и полезнее для здоровья.

Идея №1. Грибной фарш

Грибной фарш – вкусный и полезный вариант блюда к Великому посту

Это блюдо на Великий пост готовится очень просто. Грибы промывают, отваривают 5-10 минут, откидывают на дуршлаг, а затем перетирают в блендере. К готовому фаршу добавляют специи и соль по вкусу, овощи или манную крупу, и использоваться он может точно так же, как и обычный мясной. С грибным фаршем делают хинкали и пельмени, лазанью и пасту, из них жарят котлеты, добавляют в запеканки и расстегаи.

Грибы сочетают преимущества и растительной, и животной пищи. В них много белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Идея №2. Орехи и ореховые продукты

Блюда из орехи внесут приятное и полезное разнообразие в постное меню

Орехи – это вкусно и сытно, а еще из них буквально за несколько минут можно сделать молоко, сливки и даже сыр на Великий пост. Молоко и сливки готовят, взбивая перемолотые орехи с водой. Для молока берут четыре части воды на одну часть орехов, для сливок – две части воды. Перед использованием полученную массу процеживают через суконку или марлю, сложенную в несколько слоев. Жмых, оставшийся после этого, можно высушить и смешивать с обычной мукой, добавляемой в выпечку. Ореховое молоко применяют в обычных рецептах вместо животного молока.

Чтобы сделать ореховый сыр, необходимо смешать вымоченные в воде орехи и растительное масло в соотношении 3:1, выжать в них сок половинки лимона, посолить, поперчить, добавить пряные травы и тщательно перемешать в блендере. Затем – завернуть в суконку и положить под пресс на ночь. Сыр готов!

Идея №3. Конопляная каша

Конопляная каша невероятно полезна

Каша из конопляного семени – идеальное блюдо на Великий пост. Вопреки популярным мифам, семена конопли не содержат наркотические вещества. Зато в них есть все незаменимые аминокислоты в сочетании, сравнимом с мясным белком.

В этом плане конопляной каше уступает даже пресловутая гречка. А еще такая каша очень вкусная, сытная и содержит микронутриенты, которые помогут улучшить состояние вашей кожи, что особенно важно в начале весны.

Идея №4. Хумус и гуакамоле

Гуакамоле – это вкусно, полезно и очень красиво

А точнее – овощные и бобовые паштеты. Из многообразия свежих и замороженных овощей (тыква, брокколи, морковь, спаржевая фасоль) и бобовых (нут, чечевица, фасоль, маш) можно делать массу вкусных и оригинальных паштетов на Великий пост.

Овощи или бобовые отваривают, взбивают блендером, к ним добавляют специи, паприку, зелень, лимонный сок, растительное масло и различные орехи… Готово! Экспериментируйте с сочетаниями и получайте каждый раз новый вкус.

Идея №5. Тофу и окара

Аппетитный тофу к Великому посту можно приготовить самостоятельно

Тофу – это соевый творог, а окара – это соевое молоко. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Тофу заменяет творог и сыры в салатах и других блюдах, а соевое молоко содержит лецитин, аналогичный яичному, потому используется в различной выпечке как заменитель яиц.

Как сделать окара? Сою нужно вымочить в течении суток, а затем отварить на протяжении пары часов, взбить блендером, затем залить очищенной водой из расчета два литра воды на каждые 600 грамм соевых бобов, перемешать и оставить на ночь. Утром еще раз перемешать и процедить через суконку или марлю, сложенную в несколько слоев. Соевое молоко готово. Чтобы приготовить из него тофу, молоко необходимо вскипятить, добавить сок одного лимона, перемешать, а когда масса "створожится", дать остыть и процедить через марлю. Соевый творог тофу к Великому посту готов!

Также хотим напомнить еще несколько правил:

чтобы не испытывать дефицит в незаменимых аминокислотах, сочетайте в блюдах к Великому посту бобовые и зерновые продукты,

чтобы не заскучать на непривычной диете, используйте в постных блюдах больше специй и пряных трав.

Надеемся, что с нашими блюдами ваш Великий пост станет вкуснее и полезнее! Приятного аппетита.

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