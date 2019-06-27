В карри нашли путь к похудению

Быстрой потере избыточного веса может поспособствовать употребление в пищу таких продуктов, как соус карри и йогурт.

Об этом сообщает The Sun.

Как утверждают ученые канадского Университета Лаваль в Квебеке, ключ к похудению состоит в том, чтобы организм человека постоянно чувствовал себя сытым, а не голодным.

По мнению исследователей, для снижения избыточного веса в диету нужно включить блюда из продуктов, фруктов и овощей, которые будут способствовать насыщению организма. Во избежание голода диетологи рекомендуют в больших количествах употреблять острый перец, насыщенные жидкостью фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, яйца, йогурт, а также авокадо и орехи.

Также позитивно на процессе похудения может отразиться включение в рацион диеты соуса карри.

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