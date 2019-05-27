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Цветная капуста поможет похудеть: 5 простых и вкусных блюд

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У цветной капусты есть несколько важных свойств, которые помогают терять лишний вес. Во-первых, она низкокалорийная, поэтому уплетая блюдо из цветной капусты можно не переживать о количестве съеденного, во-вторых – этот овощ прекрасно заменяет такие высококалорийные продукты как картофель или макароны, при этом являясь источником клетчатки, благодаря которой долгое время сохраняется чувство сытости.

Цветная капуста может удовлетворить любые запросы: она идеальна и для людей, которые находятся на жесткой диете, и для тех, кто вовсе не считает калории и любит вкусно покушать. Мы подобрали пять лучших рецептов приготовления цветной капусты.

Запеканка

Запеканка с цветной капустой непременно поразит вас своим вкусом. Кроме того, такое блюдо будет чрезвычайно полезным, ведь цветная капуста содержит большое количество витаминов, белков и других полезных веществ.

Вам потребуется одна средняя головка цветной капусты, твердый сыр, болгарский перец, лук, чеснок, ложка сливок и специи по вкусу. Отваренную капусту нужно разобрать на соцветия, уложить в жаропрочную форму, посыпать измельченными овощами, посолить и, полив сливками и посіпав сіром, отправить в духовку на 20 минут. И блюдо готово! Детальный рецепт запеканки с цветной капустой читайте по ссылке.

Запеканка с цветной капустой

Запеканка с цветной капустой

Суп

Для супа Вам понадобятся: цветная капуста, помидор, лук, морковь, зелень. Можно добавить полстакана сливок. Цветную капусту нужно разделить на мелкие соцветия, залить водой или мясным бульоном, добавить измельченные овощи, сливки, посолить и варить около 35 минут.

Суп с цветной капустой

Суп с цветной капустой

Корейский салат

Для корейского салата из цветной капусты необходимо использовать сочный болгарский перец, морковь и зелень. Капусту следует отварить, остудить и разобрать на мелкие соцветия. После этого смешать с измельченными перцем, морковью и петрушкой. Залить особым маринадом. Рецепт салата из цветной капусты "По-корейски" читайте по ссылке.

Корейский салат с цветной капустой

Корейский салат с цветной капустой

Цветная капуста, тушеная с курицей

Соцветия цветной капусты перемешать с порезанным куриным филе, приправить лимонным соком, оливковым маслом и посолить. Добавить натертую на терке небольшую морковь. Тушить на под закрытой крышкой или в мультиварке 35-40 минут.

Цветная капуста с курицей

Цветная капуста с курицей

Пикантная Сальса Верде

Это запеченная в духовке цветная капуста под острым мексиканским соусом "Сальса верде". Для приготовления соуса тонко нарезанный острый перец тщательно перемешайте с мелко нарубленной зеленью (петрушка или кинза), измельченным чесноком, лимонным соком и оливковым маслом, посолите. Соусу необходимо настояться при комнатной температуре минимум час.

Соцветия цветной капусты посолите и пеките в разогретой духовке 20—30 минут. Перед подачей на стол полейте печеную капусту соусом.

Цветная капуста "Сальса Верде"

Цветная капуста "Сальса Верде"

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Жукова Поля
Жукова Поля
Огpомнoе спаcи6o тeм, кто пoкaзaл мне этoт чудo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁wioq9t Пpоcтo пpoйдя oпpoс пoлyчила пoчти пoлyгодoвую зaрплату)) Пoльзyйтecь, пoка ещe eсть возмoжность=)
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