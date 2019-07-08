Торт "Красный бархат": лучший пошаговый рецепт с фото и видео

Шоколадный торт "Красный бархат", - достаточно несложный в приготовлении десерт, который из-за своих вкусовых качеств является у многих любимым сладким блюдом.

Традиционно его готовят как слоеный пирог со сливочной глазурью, при этом, он имеет насыщенный красный цвет, сообщает OBOZREVATEL.Smak со ссылкой на сайт "Своими руками".

По классическому рецепту для приготовления торта нужно по 300 г муки и сахара, 200 г жирного кефира, полтора стакана растительного масла, четыре яйца, по 2 чайных ложки разрыхлителя и пищевого красителя красного цвета.

Вместо красителя можно использовать кашицу из 200 г вареной свеклы с двумя столовыми ложками уксуса или лимонного сока, свежие красные ягоды.

Нужно просеять какао и муку, смешать отдельно все жидкие и сухие составляющие, после чего объединить содержимое мисок и взбить все миксером, оставить на полчаса.

Разделить тесто на две части, смазать форму для коржей, покрыть ее пергаментной бумагой, выложить одну часть теста и поставить на 35 минут в печь при температуре в 180 градусов.

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Если корж будет еще сыроват, то его можно оставить еще на 10-15 минут, после чего вынуть из духовки, дать остыть и вынуть из посуды, после чего приготовить аналогичным образом еще один корж. Чтобы они стали более мягкие, можно завернуть их после приготовления в пищевую пленку и отправить на пару часов в холодильник.

Чтобы у торта было побольше слоев, можно заранее приготовить вдвое больше теста и испечь четыре коржа, или же поделить тесто на три части для трех коржей.

Для крема нужно 200 г сахара, 300 г творога и 120 г сливочного масла, - все это взбить миксером.

От коржей нужно отрезать верхушки, после чего их можно пропитать вишневым сиропом для сочности, уложить их, смазав обильно кремом, не забыв про бока.

Верхушки после срезания измельчить, этой крошкой посыпать десерт. Для украшения можно отдельно приготовить другой крем или белые розочки, - вариантов очень много.

Смотрите процесс приготовления торта "Красный бархат" на видео:

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