Супергероев из комиксов Marvel сравнили с едой: кто какое блюдо

Совсем скоро весь мир узнает, победят ли Мстители в схватке с Таносом и вернутся ли к жизни все павшие герои – на конец апреля назначена премьера фильма "Мстители. Финал". А интересно ли вам узнать, на какую еду похож тот или иной ваш любимый персонаж Марвел?

Дэвид Парк из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сравнил супергероев с едой.

И "Железный человек" Тони Старк у него – это шампанское

По словам Парка, такое сравнение точно описывает характер Старка – жизнь на широкую руку, праздники почти каждый день и заводной характер. Как и в шампанском, сначала мы чувствуем лёгкую кислинку, а дальше раскрывается настоящий вкус напитка.

Капитан Америка – крылышки Баффало

Какое блюдо лучше всего описывает Америку? Конечно же крылышки Баффало. Их можно жарить как в духовке, так и во фритюре, добавляя различные соусы.

Больше рецептов из курицы на нашем сайте.

Тор – грейпфрут

Тор довольно самостоятельный супергерой, к тому же он Бог Грома. Также, как грейпфрут, который иногда может быть довольно кислым, Тор был представлен как жестокий воин с горькой индивидуальностью. Посыпьте немного сахара на этот грейпфрут или добавьте его во фруктовый салат (читайте, кстати, рецепты фруктовых салатов) и получится совсем другой вкус.

Халк – шпинат

Шпинат содержит достаточное количество белка, что очень полезно для такого парня как Брюс Беннер (он же Халк). А ещё шпинат богат на минеральные соли и содержит малое количество калорий. Особенно он хорош в сочетании с другими продуктами (читайте рецепты блюд из шпината).

Чёрная вдова – вишня

Как и Чёрная вдова, вишня может казаться вполне безобидной. Вы добавляете её в молочные коктейли или делаете пироги. Но знали ли вы, что помимо полезных веществ вишни в её косточках содержится опасное для человека вещество – цианид? Поэтому следует быть очень осторожными с этой ягодой.

Приготовьте брауни с вишней по рецепту на нашем сайте.

Соколиный глаз – фруктовый сок

Фруктовые соки содержат большое количество бета-каротина и других витаминов, что благотворно влияют на зрение. Также фруктовые соки можно миксовать с овощами и ягодами (например, морковь и черника), так пользы будет ещё больше.

Больше рецептов сока на нашем сайте.

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