Сочная и пряная буженина на новогодний стол: простой рецепт

Традиционную праздничную буженину приготовить очень просто, если мясо замариновать и запечь правильно.

Обычно для буженины выбирают цельный кусок тазобедренной части свинины.

FoodOboz предлагает приготовить это блюдо по старому, проверенному веками рецепту с одной хитростью: мясо перед приготовлением нужно на 8-10 часов замариновать в особом рассоле.

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Лишь после этого приправить специями и отправить в духовку. Благодаря длительной засолке буженина получится очень сочная внутри, и с хрустящей румяной корочкой снаружи.

О наборе специй и способе приготовления читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке: Буженина в рассоле.

Буженина в рассоле

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