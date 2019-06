Семья сэкономила огромные деньги, начав питаться вкусно и полезно

Семья с двумя детьми смогла сэкономить более 400 тысяч гривен за год, отказавшись от фастфуда (это может сделать любой, приготовив домашнюю шаурму вместо покупки готовой).

Они поучаствовали в шоу "Eat Well For Less", сообщает The Sun.

43-лений Дуглас и 42-летняя Анджела Гэмблинг вместе с двумя маленькими дочерями постоянно заказывали еду на дом, могли на одну трапезу заказать блюда из двух ресторанов, поскольку хотели разной пищи, а во время визита друзей воспользоваться доставкой сразу из 4-5 ресторанов.

Также традицией было есть в заведениях после церкви в каждое воскресенье всей семьей.

Так, каждую неделю они тратили на еду по 430 фунтов стерлингов (около 14,4 тысяч гривен), что суммарно давало 22 тысячи фунтов (736 тысяч гривен) трат в год только на еду.

Потом они попали на шоу, где их питание изменили, сделали более здоровым и полезным, семья перестала заказывать еду и стала готовить все дома.

После этого оказалось, что в неделю они стали тратить на 230 фунтов меньше (7,7 тысяч гривен), что в общей сложности дало 12 тысяч фунтов (401 тыс. грн) экономии в год.

Стоит заметить, что участие такой семьи в шоу возмутило многих телезрителей, поскольку есть семьи, которые куда как больше нуждаются в помощи в организации питания, чем семейство, которое тратит на еду больше, чем многие зарабатывают.

Напомним, ранее женщина в Британии придумала способ вкусно и полезно кормить всю семью менее чем на 600 гривен в неделю.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram