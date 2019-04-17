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Салат с авокадо: рецепт, благодаря которому Ани Лорак "дождалась бы его"

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Певица Ани Лорак 16 апреля представила премьеру клипа "Я тебя ждала".

А OBOZREVATEL.Smak делится с Ани Лорак и читателями чудесным рецептом, благодаря которому Ани Лорак таки дождалась бы любимого.

Это – салат с авокадо и лососем. Читайте рецепт по этой ссылке в нашей кулинарной книге.

Салат с авокадо: рецепт, благодаря которому Ани Лорак "дождалась бы его"

Недавно Ани Лорак показала в своем Instagram свое любимое блюдо – пасту.

Салат с авокадо: рецепт, благодаря которому Ани Лорак "дождалась бы его"

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт вкусной пасты с морепродуктами в сливочном соусе.

Салат с авокадо: рецепт, благодаря которому Ани Лорак "дождалась бы его"

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