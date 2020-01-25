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Рецепт восхитительной картошки с салом и чесноком в духовке

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При желании разнообразить ваше домашнее меню, попробуйте приготовить для своих близких картошку с салом в духовке.

Рецепт восхитительной картошки с салом и чесноком в духовке

Многие хозяйки полагают, что в данном блюде нет ничего особенного, однако такая точка зрения является ошибочной, ведь картошка с салом обладает невероятным вкусом, а для ее приготовления вам понадобится всего лишь два основных ингредиента.

Картошка, которую можно подавать как на обед, так и на ужин, станет настоящим украшением вашего стола и обязательно порадует вашу семью.

FoodOboz подробно и пошагово расскажет вам, как приготовить самую вкусную и невероятную картошку с салом по этой ссылке.

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