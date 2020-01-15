Рецепт восхитительного салата с печенью трески

Если вы ищете рецепт блюда, которое приятно удивит гостей, то салат с добавлением печени трески – именно то, что нужно.

FoodOboz предлагает приготовить необычный слоеный салат с оригинальным вкусом, который, кроме прочего, несет в себе много пользы.

В печени трески содержится масса полноценных белков, важные для организма аминокислоты, витамины А, С, В и D, фолиевая кислота, а также этот продукт - кладезь микроэлементов, таких как кальций, цинк, йод, фосфор, железо и других.

Печень трески

Для баланса вкуса в нашем салате используются рис и свежие огурчики, а при подаче советуем его украсить особым образом.

Простой рецепт этого чудесного блюда читайте по ссылке: Салат с рисом и печенью трески.

Салат с рисом и печенью трески.

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