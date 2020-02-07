Рецепт восхитительного итальянского блюда с фаршем

Если хочется накормить всю семью и гостей чем-то вкусным и сытным, самое время вспомнить про такое итальянское блюдо как каннеллони.

FoodOboz предлагает его рецепт с фаршем и сыром.

Отмечается, что в итальянской кухне каннеллони — это листы, которые позже сворачивают в пасту, в то время как готовая длинная паста большого диаметра называется маникотти, что можно перевести как "муфточки" или "рукава".

В Украине и России оба слова используются для обозначения одного блюда, которое представляет собой макаронные трубочки, наполненные мясной начинкой и запеченные в духовке.

Приготовить такое блюдо не очень сложно, и с нашими простыми инструкциями любой сможет с этим справиться. Готовые каннеллони очень аппетитные, вкусно пахнут и обязательно впечатлят Ваших родных.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления каннеллони с фото процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных колдунов с фаршем и луком.

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