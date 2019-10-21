Рецепт вкуснейших пухлых оладий на молоке

Вкусные и горячие оладьи со сметаной, медом или вареньем – это лучший десерт за полчаса.
FoodOboz предлагает идеальный рецепт оладушек на кислом молоке, которые всегда выходят пышными.
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Для теста на такие оладьи не нужны дрожжи, а жарятся они на разогретой сковороде за считанные минуты.
Правильные пропорции ингредиентов и как не допустить комочков в тесте, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по этой ссылке: Оладьи на кислом молоке.
Оладьи на кислом молоке
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