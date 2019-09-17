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Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с морковью

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В осеннее время года как никогда уместны квашеные баклажаны, - эту универсальную закуску можно готовить как на один раз, так и сразу заготавливать на зиму.

FoodOboz предлагает вам рецепт очень вкусных баклажанов с морковкой.

В этом варианте закуска готовится из баклажанов, лука, морковки и чеснока при добавлении еще ряда специй и дополнительных ингредиентов.

Если вам не по душе морковь, можете приготовить квашеные баклажаны с капустой по этому рецепту.

Нужно потратить даже менее часа времени, после чего просто дать блюду перебродить до готовности некоторое время, и баклажаны с овощами удивят вас удивительно нежным кисло-сладким вкусом и богатым ароматом.

Такую закуску можно спокойно подавать к каждому приему пищи в течение дня и даже ставить на праздничный стол, - домочадцы только обрадуются этому.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт квашеных баклажанов с морковкой по этой ссылке.

Рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с морковью

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда с баклажанами и мясом.

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