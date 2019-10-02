Рецепт вкуснейшей закуски из кабачков на зиму

Трудно сходу придумать более простую и вкусную в зимний период овощную закуску, чем лечо.

FoodOboz предлагает рецепт этого блюда из кабачков.

Новости Рецепт вкуснейшего соуса из помидоров

Отмечается, что неизменной основой для готовки лечо являются сладкий перец, лук и помидоры, в то время как остальные ингредиенты варьируются в зависимости от предпочтений отдельного повара. Мы предлагаем приготовить его с добавлением кабачков.

В целом, для приготовления блюда достаточно чуть больше часа затрат по времени, и с нашими простыми пошаговыми инструкциями с этим способен справиться даже новичок в кулинарии.

Смотрите полный список продуктов и простой рецепт приготовления лечо из кабачков по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкусного диетического блюда из кабачков.

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