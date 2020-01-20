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Рецепт вкуснейшей начинки для блинчиков

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Обычные тонкие блины превращаются в сытное и сказочно вкусное блюдо, если завернуть в них начинку.

FoodOboz нашел лучший рецепт молочных блинов с курицей и грибами в сметанном соусе.

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При приготовлении теста советуем добавить в него ложку крахмала, это сделает блинчики ажурными. А для начинки важно, чтобы ингредиенты были мелко порезаны.

Детальный рецепт этого блюда читайте по ссылке: Блины с курицей и грибами.

Блины с курицей и грибами

Блины с курицей и грибами

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