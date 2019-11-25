Рецепт вкуснейшей лазаньи с фаршем

Любой промозглый длинный осенний вечер может скрасить такое вкусное итальянское блюдо как лазанья.

FoodOboz предлагает приготовить восхитительную лазанью со свиным фаршем.

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Отмечается, что традиционно для этого блюда нужно приготовить листы, уложить их поочередно промеж мяса с овощной зажаркой, залить соусом бешамель и запечь в духовке.

Такое блюдо получается не только очень вкусным, но и довольно сытным. Оно отлично подходит как для повседневной трапезы, так и для праздничного стола.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт лазаньи с фаршем по этой ссылке

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт лазаньи с блинами на молоке.

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