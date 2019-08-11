Рецепт вкуснейшей лазаньи из кабачков

Очень вкусную и при этом диетическую лазанью можно приготовить из кабачков, и это куда проще, чем кажется.

Obozrevatel Smak предлагает необычный рецепт лазаньи, в котором вместо листов теста используются особым образом порезанные молодые кабачки.

Такой нетрадиционный вариант приготовления делает блюдо более питательным, а кабачки добавляют к общей вкусовой композиции неповторимые нотки.

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Однажды попробовав такую лазанью, вы не сможете в нее не влюбиться, это станет одним из ваших любимых блюд.

О том, как правильно сделать кабачковую прослойку, какие нужны ингредиенты и как приготовить мясной фарш для этого необычного блюда, читайте по ссылке: Рецепт лазаньи из кабачков.

Лазанья из кабачков

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