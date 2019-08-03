Рецепт вкуснейшего салата с маринованными огурцами

Чтобы удивить гостей, советуем подать к столу оригинальный салат "Гнездо глухаря", который не оставить никого равнодушным.

Это блюдо становится все более популярным, ведь оно сытное, вкусное и очень праздничное.

У такого салата масса вариаций, в нем могут использоваться разные составляющие, а их соотношение полностью зависит от вашего вкуса.

Есть легенда, что рецепт этого салата появился несколько веков назад и в нем использовалось мясо глухаря.

Со временем блюдо осовременили, но оно традиционно включает яйца, сыр, огурцы и картошку.

Подается такой салат также по-особенному: в виде гнезда с вареными и чищеными перепелиными яйцами в центре.

Детальный пошаговый рецепт такого потрясающего салата с маринованными огурцами ищите по этой ссылке: "Гнездо глухаря" с огурцом.

Салат "Гнездо глухаря"

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