Рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами

Это один из самых вкусных салатов с баклажанами, который очень просто приготовить.

Благодаря тому, что в нем есть грибы, блюдо получается сытным.

Кроме того, в этот полезный баклажановый салат не нужно добавлять майонез.

На приготовление такого вкусного сезонного блюда вы потратите не больше 20 минут, зато результат получите отменный.

Вкусный салат с баклажанами можно подавать на обед и ужин, или украсить им праздничный стол и порадовать гостей непривычным блюдом.

Детальный пошаговый рецепт с фото ищите по ссылке: Салат с баклажанами и грибами.

Салат с баклажанами и грибами

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